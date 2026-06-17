Claude vs ChatGPT: la batalla por el negocio de la IA ahora se mide en billetes y no por cantidad de usuarios

El mercado de la inteligencia artificial generativa atraviesa un cambio de paradigma: privilegia la rentabilidad y los clientes dispuestos a pagar antes que el crecimiento masivo basado en servicios gratuitos.

Debido a los altos costos por transacción, el ingreso promedio por usuario (ARPU) es el parámetro para medir la eficiencia de las plataformas de IA.

La carrera global por el negocio de la inteligencia artificial generativa atraviesa una nueva etapa. Después de varios años en los que el principal parámetro para medir el éxito de una plataforma era la velocidad con la que sumaba usuarios , el foco comenzó a desplazarse hacia una métrica mucho más cercana a los intereses de Wall Street: cuánto dinero genera cada uno de esos usuarios.

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Los datos más recientes recopilados por la plataforma de métricas digitales Sensor Tower muestran que Claude , la IA de Anthropic , alcanzó un ingreso promedio por usuario (ARPU) de u$s2,76 , mientras que ChatGPT , desarrollado por OpenAI , registra unos u$s1,74 por usuario en aplicaciones móviles.

La paradoja es que el liderazgo comercial por usuario convive con una enorme diferencia de escala. ChatGPT supera ya los 1.100 millones de usuarios mensuales , consolidándose como la plataforma de inteligencia artificial de consumo más utilizada del planeta, mientras que Claude ronda los 245 millones .

Esa desproporción tiene implicancias económicas: el producto de OpenAI cuenta con una audiencia aproximadamente cuatro veces superior a su competidor , pero esto a la vez diluye su ingreso promedio al sostener una enorme base de usuarios gratuitos o de bajo nivel de monetización .

Para los especialistas en modelos digitales de negocio, este fenómeno ilustra una discusión que excede al mercado de la IA y que desde hace años atraviesa a las grandes plataformas tecnológicas: ¿es preferible construir una gigantesca audiencia gratuita o desarrollar una comunidad más reducida pero con elevada disposición a pagar?

En el caso de Anthropic, la estrategia parece inclinarse claramente por la segunda alternativa. La empresa, fundada por exintegrantes de OpenAI, orientó buena parte de su crecimiento hacia clientes profesionales, desarrolladores y grandes corporaciones que utilizan sus modelos para programación, automatización y tareas empresariales de alto valor agregado. Ese posicionamiento facilita una mayor conversión hacia planes pagos y contratos corporativos.

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El contraste con ChatGPT es evidente. La plataforma de OpenAI consiguió una adopción masiva sin precedentes al transformarse en una herramienta cotidiana para estudiantes, trabajadores, docentes, creadores de contenido y usuarios ocasionales que muchas veces utilizan únicamente las funciones gratuitas.

Esa expansión consolidó una posición dominante en términos de reconocimiento de marca, pero también aumentó el costo de mantener una infraestructura que permita atender millones de consultas diarias.

La fórmula de Claude para monetizar sus servicios

Los números de monetización ayudan a explicar por qué muchos inversores comenzaron a mirar con atención la evolución de Claude.

De acuerdo con los informes citados por Sensor Tower, la aplicación logra convertir una proporción significativamente mayor de sus usuarios en suscriptores pagos, especialmente entre perfiles técnicos y profesionales que perciben beneficios concretos en productividad y desarrollo de software.

Esta realidad está impulsando una reformulación profunda del negocio global de la inteligencia artificial. En lugar de competir exclusivamente por descargas o usuarios registrados, las empresas empiezan a priorizar métricas como ingresos recurrentes, permanencia de clientes, contratos corporativos y consumo de servicios premium.

El caso de Anthropic resulta ilustrativo porque su expansión reciente se vincula estrechamente al segmento empresarial. Diversos reportes indican que miles de organizaciones utilizan actualmente sus herramientas y que un número creciente de grandes compañías destina más de un millón de dólares anuales a servicios basados en Claude, especialmente para programación asistida, automatización documental y desarrollo de agentes inteligentes.

En paralelo, la monetización mediante APIs, licencias corporativas y herramientas especializadas para desarrolladores se convirtió en una fuente de ingresos tan importante como las suscripciones tradicionales.

Así, la inteligencia artificial generativa dejó de ser solamente un chatbot para consumidores y pasó a funcionar como infraestructura tecnológica integrada en procesos empresariales.

Según los expertos, el desafío para OpenAI consiste en encontrar una fórmula que le permita equilibrar su gigantesca escala con mecanismos que incrementen el ingreso por usuario sin desalentar la adopción masiva que explica gran parte de su liderazgo actual.

La empresa continúa expandiendo sus servicios premium y soluciones para organizaciones, buscando capturar mayor valor económico de una base instalada incomparablemente superior a sus competidores.

Un debate que recorre a toda la industria digital

El debate también recuerda experiencias históricas de otras industrias digitales. Redes sociales, servicios de streaming y plataformas de videojuegos atravesaron discusiones similares respecto de si convenía maximizar usuarios o rentabilidad.

En muchos casos, el crecimiento inicial se sostuvo mediante servicios gratuitos, pero después se aplicaron modelos con algún tipo de opción monetizada, ya sea suscripción, publicidad o funcionalidades exclusivas.

Sin embargo, el negocio de la IA presenta una particularidad adicional: cada interacción implica enormes costos. Ejecutar modelos avanzados de esta herramienta requiere inversiones millonarias en infraestructura, chips especializados y consumo energético.

En consecuencia, un usuario gratuito intensivo puede representar un costo significativo para la empresa que presta el servicio.

Este factor modifica la lógica tradicional del crecimiento. Mientras que en otros negocios digitales sumar usuarios gratuitos podía resultar relativamente barato, en inteligencia artificial el uso intensivo consume recursos costosos desde el primer momento. Por eso, elevar el porcentaje de clientes pagos adquiere una importancia estratégica.

La evolución reciente de Anthropic refleja precisamente esa orientación. Su foco en aplicaciones empresariales, programación y productividad profesional le permitió construir una propuesta percibida como suficientemente valiosa para justificar suscripciones de mayor precio. Al mismo tiempo, su ecosistema de herramientas especializadas fortalece la fidelización de clientes corporativos.

Mayores ingresos no implican mayor liderazgo

No obstante, la superioridad en los ingresos por usuario no implica necesariamente un liderazgo económico absoluto. El enorme volumen de usuarios de ChatGPT continúa otorgándole una capacidad excepcional para generar ingresos agregados, captar datos de uso, construir ecosistemas y atraer desarrolladores sobre una base mundial incomparable.

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Además, los expertos destacan que una audiencia masiva abre oportunidades adicionales de monetización futura, incluyendo integraciones con software empresarial, servicios educativos, productividad personal, comercio electrónico y asistentes especializados.

Por otro lado, la competencia tampoco se limita a ChatGPT y Claude. Otros jugadores como Google, con su herramienta de IA Gemini, y otros desarrolladores internacionales buscan encontrar combinaciones propias entre crecimiento de usuarios y rentabilidad, ajustando precios, funciones premium y acuerdos con grandes organizaciones para ganar participación en un mercado que evoluciona a enorme velocidad.

En este contexto, el concepto de ARPU (ingreso promedio por usuario), históricamente utilizado por operadores de telecomunicaciones, plataformas digitales y empresas de suscripción, pasó a ocupar un lugar central en las evaluaciones sobre inteligencia artificial.

Los analistas consideran que no alcanza con atraer millones de personas: también resulta imprescindible demostrar que esos usuarios pueden transformarse en ingresos sostenibles.

Para fondos de inversión y mercados financieros, una plataforma con menor escala pero excelente monetización puede ofrecer perspectivas más sólidas que otra con cientos de millones de usuarios gratuitos cuya conversión comercial sea limitada. La rentabilidad potencial adquiere tanto peso como el crecimiento.

Por eso, algunos expertos sintetizan el nuevo paradigma con una idea simple: es preferible contar con menos usuarios que valoren el servicio y estén dispuestos a pagar por él que sostener una comunidad gigantesca cuyo aporte económico sea marginal.