Coca-Cola celebra sus 80 años en Argentina

“Llegamos al país ofreciendo una nueva bebida para refrescar a los argentinos, que distribuíamos junto a Reginald Lee con 15 triciclos y 4 camiones. Ocho décadas después tenemos en el país 264.000 clientes, el 90% de ellos pequeños almacenes o kioscos atendidos por mujeres, que en su mayoría representan el principal ingreso familiar”, comenzó a relatar Iliana Reza González, VP de Operaciones Zona Sur de Franquicias de Coca-Cola Latinoamérica. “Invertimos en los últimos cinco años mil millones de dólares, porque en Argentina solo vemos oportunidades, y vamos a seguir creciendo por muchos años más”, agregó la líder de la compañía.

_DSC3708.jpg

Iliana Reza González también destacó la transformación de la empresa, que pasó de elaborar un solo producto a convertirse en la Compañía Integral de Bebidas que es hoy, ofreciendo un portfolio con más de 80 opciones, así como el trabajo en conjunto con los cuatro socios embotelladores que componen el Sistema Coca-Cola: Reginald Lee, Arca Continental, Andina y FEMSA.

“Destapando una de nuestras bebidas en cualquier punto del país, ponemos en marcha un gigante engranaje local que comienza con el cosechador de cítricos y se extiende hacia el transportista, operario, el personal administrativo, el camionero, kiosquero y almacenero”, dijo por su parte Abelardo Gudino Morales, Gerente General de Coca-Cola Argentina y Uruguay. “Quiero compartir con ustedes nuestros deseos para el futuro: un futuro sustentable que involucra a nuestras operaciones, nuestras comunidades y nuestro entorno”, finalizó.

El panel “Deseos de Futuro” tuvo la participación de Silvina Bianco, Gerente Sr. de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola, Marcelo Steimberg, líder de proyecto de Chicos.net, Santiago Hidalgo y Ana Van Ackere, dos jóvenes egresados de las capacitaciones de ProgramON que compartieron su experiencia y las perspectivas de su generación. La moderación estuvo a cargo de Mariana Jasper, experta en Comunicación y Curadora en TEDxRíodelaPlata.

“La educación fue siempre un pilar fundamental para Coca-Cola, hace más de dos décadas trabajamos con organizaciones expertas en la temática, porque la educación es el motor de la sociedad, y los jóvenes son el futuro y quienes empujan ese crecimiento”, comenzó Silvina Bianco. “Con ProgramON descubrimos que los chicos nos enseñan mucho más a nosotros, el mentoreo no es vertical sino que es de ida y vuelta”.

_DSC3794.jpg

Marcelo Steimberg, quien lleva adelante el proyecto desde la asociación civil Chicos.net, hizo hincapié en los cambios en el mundo del trabajo y sus demandas, cada vez más relacionadas a las habilidades blandas. “Los jóvenes siempre están en una situación de mayor vulnerabilidad, porque cuando uno tiene vínculos y experiencia previa, es más sencillo”, dijo. También resaltó la importancia del acceso al trabajo y su vinculación con el desarrollo de un proyecto de vida.

Santiago Hidalgo, uno de los egresados ProgramON participantes del panel, destacó el hecho de que este tipo de conocimientos y habilidades no suelen formar parte de los contenidos de la educación formal. “Yo quería emprender, tenía una idea en la cabeza, pero no sabía cómo llevarla a cabo. Las herramientas que nos brindaron fueron excelentes”. Ana Van Ackere, por su parte, relató cómo con ProgramON Testing se capacitó en habilidades tecnológicas: “Después de tanto esfuerzo, pasé por mi primer proceso de entrevistas y hoy tengo un trabajo de analista funcional, algo que pensé que me iba a costar mucho más tiempo. Mi vida cambió completamente en un año”. “Mi deseo es q mucho más chicos y chicas puedan acceder a estos conocimientos. Sobre todo en tecnología, que es el futuro”, concluyó la joven.

“Estoy muy feliz de estar esta tarde celebrando junto a todo el Sistema, en un año en el que estamos celebrando 80 años no solo en Argentina, sino también en Brasil y Bolivia”, agregó Luis Felipe Avellar, Presidente de Operaciones Sur de Coca-Cola Latinoamérica. “Argentina es un país muy importante para el sistema. No solo por tantas iniciativas y logros que se exportaron, pero en particular por el talento, tan resiliente, creativo, innovador, que ha brindado tantas soluciones y desarrollo a nivel global. En el trabajo en red es donde el talento de los argentinos florece”.

Algunos hitos destacados de los 80 años de Coca-Cola Argentina