Furor por las Dark Stores, los locales comerciales a puertas cerradas

El crecimiento exponencial de este formato viene de la mano con el gran crecimiento que tuvo el comercio electrónico durante los últimos años. Según datos de la CACE , en 2021 se incorporaron al eCommerce más 680 mil nuevos compradores online, sumando un total de más de 20 millones de compradores en línea.

Las Dark Stores permiten abaratar los costos y, además, acelerar los tiempos de entrega, factor clave para la satisfacción de los clientes. “Además de reducir costos, ya que se puede ahorrar alquilando locales alejados de las principales zonas comerciales, lo que más destaca de este formato es la velocidad de envío de los productos y la capacidad de contar con capilaridad para almacenar cerca de la demanda, acelerando los tiempos de entrega. Hoy en día, el tiempo de envío es un aspecto crucial que los consumidores tienen en cuenta a la hora de concretar una compra”, explica Juan Martín Altamirano, Co-founder & COO de clicOH .

Ventas Comercio Electrónico.jpg

El éxito de este formato se debe principalmente al Fullfilment, es decir, todo el proceso desde que la empresa recibe un pedido hasta que el cliente lo recibe en su casa. Este proceso apunta a que el cliente no tenga que hacer nada, solo esperar a recibir su compra el mismo día que la realizó. De este modo, los procesos de recepción, empaquetado y envío de mercancías resultan fundamentales para que la experiencia de compra sea satisfactoria.

En Argentina, la industria de los negocios digitales tuvo un crecimiento exponencial, permitiendo la entrada de nuevos jugadores y, a su vez, mostrando fuertes falencias de quienes no estaban suficientemente preparados para hacer frente a la nueva demanda con un consumidor mucho más exigente.

Según un estudio de clicOH , el 46% de las personas no concreta sus compras online debido a que el tiempo de envío es muy largo, costoso y no ofrece información clara. La mejor forma de solucionar este problema es a través de los envíos en el mismo día, también conocidos como Same Day. Esto quiere decir que el usuario realiza una compra en un sitio y la recibe en menos de 24 horas, la cual es una de las características principales de las dark stores.

Cumplir con la demanda de envíos Same Day no tiene que ser algo complicado o imposible de ejecutar. Sin embargo, es necesario poder construir una relación con un aliado estratégico que brinde soluciones durante todo el proceso para poder lograrlo. “Desde clicOH, tenemos en claro la importancia de agilizar las operaciones de e-commerce para que las tiendas se mantengan competitivas y se destaquen del resto. Para eso, utilizamos la tecnología a nuestro favor, para generar eficiencia en la logística y lograr, así, acortar los tiempos de entrega”, agrega Altamirano.

Ventas Comercio Electrónico 2.jpg

Al día de hoy, las plataformas de última milla están en plena expansión en todo el mundo, ya que gran parte de la satisfacción de compra y una experiencia memorable depende del transporte en tiempo y en forma de paquetería cuando está en su último trayecto de la entrega.

Un buen sistema para planificación de entregas también ayuda a aumentar las ventas y a fidelizar los clientes. Un estudio ha demostrado que las ventas de las tiendas online crecen exponencialmente gracias a los envíos hechos el mismo día. Se constató que las empresas que implementan los envíos Same Day, pueden llegar a vender hasta un 63% más de unidades por pedido.

Los nuevos formatos de tiendas online traen consigo grandes ventajas para las empresas que deciden reducir sus costos en alquiler, decoración del local, entre otros. Sin embargo, traen también consigo un desafío interesante para el sector de logística, que deberá adaptarse a las nuevas exigencias y acelerar sus tiempos.