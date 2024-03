Cómo impacta en el mercado inmobiliario la baja de tasas de interés y la inflación en dólares

“Indirectamente influye porque de la mano de eso, lo que pasó es que subió un poquito el dólar, y al subir el dólar el costo de construcción que se había disparado y encarecido muchísimo en dólares, lentamente se va acomodando ya que no es tan caro como era la semana pasada medido en dólares”, explicó Damian Tabakman , presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU).

Sube el costo de la construcción

Cabe destacar que en el último tiempo, el costo de la construcción en dólares se había encarecido mucho, lo que representó un desafío para aquellos interesados en invertir en pozo y hasta para los mismos desarrolladores, que en algunos casos ya comenzaron a trasladar esas subas a las listas de precios.

Actualmente, el precio promedio para construir un metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires oscila entre los u$s 1.000 y u$s 1.200. “Todavía es prematuro saber si hay ventas o no pero cómo subieron los costos en dólares hay aumentos de precios trasladados a la lista de precios”, finalizó Tabakman.

Se estima que actualmente hay más de 130.000 inmuebles en construcción en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Hoy adquirir una propiedad usada está por debajo del costo de construir. Sumado a esto, el stock de inmuebles usados es importante, y los precios por ahora están estables, lo que los vuelve atractivos a la hora de invertir.

“El costo de construcción medido en dólares viene subiendo muy fuerte. El índice de la CAC que se utiliza para actualizar los contratos tiene dos componentes, mano de obra y materiales, en diciembre el indice de materiales dio un 40%, o sea esta habiendo inflación en dólares. Es por eso que muchos developers están subiendo en torno a un 10% la lista de precios. Lo que se vende es lo que está listo anterior, por ahora lo que subió no tuve convalidación de precios. Es una necesidad que tienen porque sino quedan desencajados con el costo actual de construcción”, explicó Gabriel Brodsky, CEO de Predial.