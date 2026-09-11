¿Cómo quedaría el patrimonio de Alexis Mac Allister cuando termine su contrato con Liverpool en 2028?

El campeón del mundo aún no definió su futuro en el conjunto inglés tras no asegurarle una renovación, pero en caso de respetar el contrato, ganará una fortuna.

El argentino no recibió una oferta de renovación por parte del Liverpool.

Alexis Mac Allister salió de Argentinos Juniors, pasó por Boca, se ganó un lugar en Inglaterra y terminó en Liverpool después de ser campeón del mundo con la Selección argentina. En el medio, sus contratos también cambiaron de escala y hoy cobra varios millones de dólares por temporada.

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En Anfield todavía tiene dos temporadas por delante, pero su continuidad dejó de estar tan clara. Por ahora no hay una renovación encaminada y el mediocampista ya reconoció que espera una respuesta diferente del club antes de que termine su vínculo.

Brighton compró el pase de Alexis Mac Allister en enero de 2019, por una cifra cercana a los u$s9 millones , aunque tuvo que esperar para verlo con su camiseta. El argentino todavía no tenía la documentación necesaria para jugar en Inglaterra y siguió su carrera de este lado del Atlántico.

El argentino aún no definió su continuidad en el gigante de la Premier League.

Venía de debutar con Argentinos Juniors en 2016 y de formar parte del equipo que consiguió el ascenso desde la B Nacional. Antes de mudarse a Europa también pasó por Boca : llegó a préstamo, disputó la Copa Libertadores y le marcó un gol a Athletico Paranaense.

Ya instalado en Brighton, no arrancó como titular indiscutido. Fue ganando terreno hasta cerrar la temporada 2022-23, con 10 goles en 35 partidos de Premier League , mientras el equipo terminaba sexto y conseguía por primera vez la clasificación a una competencia europea.

Su salario fijo en esa última campaña rondaba los u$s3,3 millones anuales. El Mundial de Qatar terminó de cambiar su situación: volvió a Inglaterra como campeón con la Selección argentina y meses más tarde Liverpool pagó alrededor de u$s45 millones por su pase. El nuevo acuerdo llevó su sueldo a más del triple.

Mac Allister no pudo ocultar su tristeza al no recibir una oferta de renovación. Instagram de Alexis Mac Allister

El contrato con Liverpool: salario semanal, bonos y sueldo anual en la Premier League

El futbolista firmó por cinco temporadas cuando llegó a Liverpool en 2023. El acuerdo contempla un salario fijo de alrededor de u$s200.000 por semana, entre u$s10 millones y u$s11 millones al año.

A eso se suman premios por objetivos individuales y colectivos que pueden rondar los u$s2 millones por temporada. Con esos adicionales, el mediocampista puede alcanzar ingresos anuales de u$s12 millones a u$s13 millones.

En la cancha tuvo protagonismo desde el comienzo. Su primera temporada terminó con 46 partidos, siete goles y siete asistencias, además de la Copa de la Liga ganada ante Chelsea en Wembley. En la Premier League 2024-25 disputó 35 de las 38 fechas y aportó cinco tantos y cinco asistencias en el equipo campeón.

Para mediados de 2026 ya acumulaba 150 partidos y 19 goles con la camiseta del club. El contrato vence el 30 de junio de 2028, pero todavía no existe una renovación encaminada y eso alarmó al entorno del ex Boca.

Su representante fue quien le comunicó que Liverpool no estaba en condiciones de ofrecerle un nuevo acuerdo. El ex Argentinos reconoció que espera que la situación cambie y contó que tuvo opciones para marcharse durante el último mercado, aunque eligió seguir en Anfield.

Alexis podría salir de Liverpool en el próximo mercado de pases. Instagram de Alexis Mac Allister

Marcas, patrocinios e ingresos extra fuera de la cancha

Alexis Mac Allister también trabaja con Adidas y utiliza los botines Copa de la marca. El vínculo va más allá del calzado, ya que su imagen también apareció en campañas internacionales de la compañía.

Una de ellas fue “LA FINAL”, realizada durante el Mundial 2026. La publicidad reunió al mediocampista con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez, entre otros futbolistas ligados a Adidas y la selección Argentina.

Fuera de la marca deportiva aparece Jeton. La empresa de servicios de pago lo incorporó como embajador en 2025 mediante un contrato por tres años, con participación en campañas publicitarias y distintas acciones que utilizan su nombre e imagen.

Cuál es el patrimonio neto estimado de Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister tiene un patrimonio neto estimado en u$s25 millones. Durante su carrera habría recibido alrededor de u$s48 millones entre salarios y bonificaciones, además de lo generado mediante sus acuerdos comerciales.

Si continúa en Anfield hasta el 30 de junio de 2028, todavía podría cobrar entre u$s24 millones y u$s26 millones brutos en sueldo y premios. Una vez descontados impuestos y otros gastos, quedarían aproximadamente u$s13 millones a u$s14 millones.

En ese escenario, su patrimonio rondaría los u$s38 millones al terminar el contrato. La cifra sería distinta si deja el club antes de esa fecha o firma un nuevo vínculo.