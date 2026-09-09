¿A cuánto asciende la fortuna de Taylor Townsend, la tenista que conmovió a todos con su historia de superación?

La estadounidense pasó por momentos difíciles, tanto dentro como fuera de la cancha, antes de alcanzar su mejor etapa deportiva y económica.

Taylor Townsend tuvo que superar obstáculos desde que era muy chica para conseguir su lugar en el circuito profesional de tenistas. Fue número uno juvenil, protagonizó una fuerte polémica con la federación de su país y durante años alternó entre distintos niveles sin poder instalarse definitivamente entre las figuras principales.

Su carrera cambió por completo después de convertirse en madre . Desde que volvió a dedicarse a su pasión, consiguió sus mejores resultados , ganó títulos de Grand Slam y hasta aumentó considerablemente sus ingresos dentro del tenis.

Townsend nació el 16 de abril de 1996 en Chicago y empezó a jugar al tenis cuando tenía seis años . A los 14 se mudó a Boca Ratón para entrar en el programa nacional de desarrollo de jugadores de la USTA. Su etapa juvenil fue sobresaliente, en 2012 ganó los títulos de singles y dobles del Abierto de Australia junior y llegó al número uno del ranking juvenil de la ITF .

Ese mismo año apareció uno de los momentos más difíciles de su formación, cuando la USTA decidió dejar de financiar algunos de sus torneos y le pidió que trabajara sobre su estado físico . Townsend y su familia consideraron que su peso y contextura estaban siendo tratados como un problema a pesar de los buenos resultados.

Su madre terminó pagando el viaje al US Open juvenil donde alcanzó los cuartos de final en singles y ganó el título de dobles. La situación generó críticas de figuras como Serena Williams, Martina Navratilova y Lindsay Davenport. Townsend dejó posteriormente el programa de la USTA y se hizo profesional a finales de 2012. Uno de sus primeros grandes resultados llegó en Roland Garros 2014, donde alcanzó la tercera ronda. Más tarde, en el US Open 2019, derrotó a Simona Halep y llegó por primera vez a los octavos de final de un Grand Slam en singles.

Su vuelta al circuito le abrió una nueva etapa profesional. Gentileza - @tay_taytownsend

El regreso al circuito tras convertirse en madre

Townsend se alejó de la competencia durante su embarazo y dio a luz a su hijo Adyn Aubrey el 14 de marzo de 2021. Volvió a jugar profesionalmente en 2022 y el regreso fue mucho más fuerte de lo esperado. Ese mismo año alcanzó las semifinales de dobles de Roland Garros junto a Madison Keys y luego llegó a la final del US Open con Caty McNally.

Ese resultado significó su primera definición de Grand Slam como profesional. La estadounidense habló varias veces sobre las dificultades de criar a un hijo mientras afronta viajes internacionales y temporadas largas. Sin embargo, su vuelta coincidió con la etapa más exitosa de su carrera. Desde entonces, gran parte de sus mejores resultados llegaron después de la maternidad.

Alcanzó sus mayores logros en dobles. Gentileza - @tay_taytownsend

La consolidación de Taylor Townsend entre las mejores del mundo

Su gran éxito se produjo en dobles. En 2023 ganó torneos en Adelaida y Cincinnati y alcanzó finales importantes junto a distintas compañeras. Un año después llegó el primer título grande de su carrera. En Wimbledon 2024, Townsend y Kateina Siniaková se consagraron campeonas a pesar de no haber disputado juntas ningún torneo anteriormente.

La dupla volvió a ganar en el Abierto de Australia 2025, y sus resultados llevaron a Townsend al número uno del ranking mundial de dobles de la WTA el 28 de julio de ese año. En 2026 sumó Indian Wells, Miami y Madrid antes de ganar Roland Garros, nuevamente junto a Siniaková. Ese triunfo significó su tercer Grand Slam de dobles. En singles alcanzó su primera final WTA individual en Austin durante 2026 y volvió a llegar a la cuarta ronda del US Open, donde cayó frente a Aryna Sabalenka.

Sus resultados recientes impulsaron también sus ingresos dentro del circuito. Gentileza - @tay_taytownsend

El patrimonio neto y ganancias de Taylor Townsend

El patrimonio neto de Taylor Townsend está estimado en u$s5 millones. A lo largo de su carrera ya consiguió más de u$s9 millones en premios oficiales, aunque esa cifra corresponde a ingresos brutos antes de impuestos, viajes, entrenadores, representantes y otros costos propios del circuito profesional.

Su mejor momento económico llegó después de regresar de la maternidad. Townsend obtuvo más de u$s1 millón en premios durante 2023, superó los u$s1,5 millones en 2024 y pasó los u$s2 millones en 2025. Solo entre 2023 y 2026 acumuló más de u$s6 millones en premios. Los títulos de Grand Slam, sus buenos resultados en torneos WTA 1000 y el ascenso hasta el primer puesto del ranking de dobles hicieron que esta última etapa fuera también la más rentable de su carrera.