Corea del Sur prevé una inversión de u$s100.000 millones en EEUU para un megaproyecto energético + Agregar ámbito en









El objetivo es impulsar el desarrollo de inteligencia artificial con hasta ocho centrales nucleares y una planta de gas. En octubre pasado habían alcanzado un acuerdo comercial por inversiones en el sector manufacturero de EEUU.

Corea del Sur: Anunciará inversión energética superior a u$s100.000 millones en EEUU.

El Gobierno de Corea del Sur prevé anunciar un megaproyecto de inversión energética en Estados Unidos superior a los u$s100.000 millones, orientado a abastecer el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial.

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Según el reporte del Wall Street Journal, basado en fuentes al tanto de las negociaciones, el plan contempla que Corea del Sur financie la construcción de hasta ocho centrales nucleares y una planta de gas natural.

El Ministerio de Comercio de Corea del Sur comunicó que aún no se concretaron los detalles relativos a ‌la inversión en EEUU. El Departamento de Comercio de EEUU y la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios de la prensa norteamericana.

El detalle del acuerdo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, alcanzaron en octubre un acuerdo comercial mediante el cual Corea del Sur se comprometió a desembolsar u$s350.000 millones en el sector manufacturero estadounidense, a cambio de que EEUU fije un tope del 15% a los aranceles sobre las importaciones provenientes del país asiático.

El objetivo es impulsar el desarrollo de inteligencia artificial con hasta ocho centrales nucleares y una planta de gas. Imagen creada con IA Sin embargo, Seúl enfrentó demoras en la ejecución del pacto comercial desde entonces, un freno que reactivó las tensiones con Washington y llevó a Donald Trump a amenazar a comienzos de año con aplicar un nuevo aumento de aranceles.

Según el informe del Wall ‌Street Journal, se prevé que las inversiones de Corea del Sur tengan un desarrollo de largo plazo, en un lapso de varios años. Asimismo, la hoja de ruta contempla la construcción de hasta ocho reactores en suelo estadounidense. La unidad inicial se desarrollará con la tecnología de la firma norteamericana Westinghouse Electric, mientras que en las etapas posteriores podría incorporarse el diseño de la surcoreana KEPCO. De acuerdo con el reporte del Wall Street Journal, el paquete contempla además una inversión cercana a los u$s20.000 millones destinada a una central eléctrica de gas natural en Texas, concebida para abastecer la demanda energética de los centros de datos de inteligencia artificial. El paquete contempla además una inversión cercana a los u$s20.000 millones destinada a una central eléctrica de gas natural en Texas. White House