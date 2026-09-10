Desastre inmobiliario en Malibu: la mansión de $10.5M de Nicolas Cage pierde su acceso tras un colapso del terreno

Un enorme hundimiento afectó la entrada de una propiedad frente al Pacífico y demostró los riesgos de construir junto al mar.

Vivir frente al mar puede darte vistas inigualables todas las mañanas, pero también expone a las propiedades a condiciones que pueden cambiar en cuestión de horas. Esto mismo quedó en evidencia esta semana en una de las zonas más exclusivas de la costa de California.

Un agujero de aproximadamente 9 metros por 9 metros se abrió frente a una vivienda, después de varios días con un oleaje muy fuerte. No hubo heridos, pero las imágenes aéreas mostraron cómo el agua avanzaba por debajo de la propiedad y había destruido la mayor parte del ingreso de vehículos.

La propiedad está ubicada frente al mar en Lechuza Beach , uno de los sectores más buscados de Malibu, y fue adquirida por Nicolas Cage , en 2024, por u$s10,5 millones . La vivienda tiene acceso directo a una playa privada y grandes paredes de cristal que permiten aprovechar las vistas al océano desde distintos ambientes.

También cuenta con varias habitaciones, cocina de chef, una terraza con jacuzzi y un garaje con ascensor . El problema apareció durante la madrugada del martes, cuando bomberos del condado de Los Ángeles llegaron a la zona por una presunta rotura de una tubería principal de gas.

Al llegar al lugar encontraron un socavón de aproximadamente 9 metros por 9 metros . Esa misma abertura se llevó gran parte del acceso vehicular, dañó una parte de la calle y hasta hizo caer un baño portátil.

Lechuza Beach es una de las zonas residenciales más codiciadas del litoral angelino. Gentileza - @USBornNRaised

Del patrimonio familiar de Jose Liberman a la compra de Nicolas Cage en 2024

Antes de quedar en manos del actor, la mansión pertenecía a la familia de José Liberman, cofundador de Liberman Broadcasting. Su hijo Lenard contó al New York Times que la casa había sido el “lugar feliz” de su padre. Después de su muerte, su madre dejó de visitarla porque los recuerdos le resultaban demasiado dolorosos.

La propiedad salió al mercado en junio de 2022 y dos años después apareció Nicolas Cage como comprador. El actor pagó u$s10,5 millones para quedarse con la casa frente al Pacífico, sumando así otra propiedad millonaria a su historial inmobiliario. El derrumbe implica que ahora hay que reconstruir un acceso que quedó suspendido sobre una abertura enorme con el océano visible debajo.

El costo de vivir en la primera línea de playa en el exclusivo vecindario de Lechuza Beach

El episodio ocurrió después de varios días de oleaje muy fuerte en el sur de California. El antiguo huracán Marie generó grandes olas e inundaciones costeras, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional mantenía alertas por fuerte oleaje y riesgo de inundaciones en distintas zonas del litoral.

Malibu también había recibido lluvias durante el fin de semana. En un período de 24 horas se registraron aproximadamente 0,76 pulgadas, pero otras zonas del condado de Los Ángeles acumularon más agua. El problema está en la velocidad con la que cae, ya que esa intensidad saturó los sistemas de drenaje, debilitó las laderas y aceleró la erosión de terrenos costeros.

A eso se le suma la expectativa por el desarrollo de El Niño 2026-27. Según la información citada, la NOAA estimaba una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno alcance una intensidad muy alta durante el otoño y el invierno. También proyectaba mayores chances de precipitaciones por encima de lo normal en buena parte de la costa de California entre diciembre y abril, preocupando a todos los dueños de las viviendas construidas en primera línea de playa.