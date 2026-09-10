El lado oscuro del éxito de The Walking Dead: la sangrienta batalla legal que le costó $320 millones a AMC

Dos acuerdos millonarios expusieron una pelea de años por la división de los ingresos de una de las franquicias más rentables de la televisión.

The Walking Dead construyó uno de los universos televisivos más exitosos de los últimos años.

" The Walking Dead " se convirtió en una de las producciones más importantes de AMC y siguió generando millones mucho tiempo después de su estreno. Con las series derivadas, licencias, streaming y productos, el negocio pudo crecer alrededor de la historia creada por Robert Kirkman.

Pero detrás de ese fenómeno también hubo una disputa que duró más de una década . Tanto los productores, como los representantes y la cadena pasaron años discutiendo cómo iban a calcularse y repartirse todos los ingresos que dejaba la franquicia.

La primera gran pelea comenzó con Frank Darabont , responsable de adaptar el cómic de Kirkman para televisión y showrunner original de la serie. AMC lo despidió en 2011, poco después de que el programa se convirtiera en un éxito. Dos años más tarde, Darabont y la agencia CAA demandaron a la compañía al considerar que habían recibido menos dinero del que les correspondía por su participación en las ganancias.

El fenómeno se extendió mucho más allá de la serie original.

En 2017, apareció otro frente cuando Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Glen Mazzara, David Alpert y Charles Eglee presentaron su propia demanda y cuestionaron la manera en que AMC calculaba los llamados ingresos brutos ajustados modificados. El problema estaba en cómo la empresa descontaba costos de producción, distribución, gastos generales y otros conceptos antes de definir cuánto dinero quedaba para quienes tenían participación contractual.

En julio de 2021 llegó el primer gran acuerdo, cuando AMC aceptó pagar u$s200 millones a Darabont y CAA . De ese total, u$s143 millones correspondían al cierre de las reclamaciones y determinados derechos, mientras que los otros u$s57 millones eran pagos que la compañía ya había contabilizado previamente.

Productores y ejecutivos mantuvieron una extensa disputa por los ingresos de la franquicia. Gentileza - AMC+

La cláusula oculta del acuerdo de 2021 que detonó la segunda gran demanda

El pago a Darabont terminó abriendo la puerta a otro reclamo. En 2022, Kirkman y los demás productores volvieron a demandar a AMC apoyándose en una cláusula contractual conocida como “nación más favorecida”. Este tipo de disposición puede obligar a ofrecer a una parte condiciones similares a las concedidas a otra.

Los productores argumentaron que el acuerdo alcanzado con Darabont activaba sus propios derechos y reclamaron una compensación superior a u$s200 millones. El caso debía llegar a juicio en octubre de 2026, pero las partes cerraron un acuerdo antes de esa instancia en la que AMC aceptó pagar u$s120 millones:

u$s85 millones en efectivo antes del 18 de septiembre

u$s35 millones antes del 31 de enero de 2027

La segunda parte no funciona como una indemnización adicional, más bien es un anticipo sobre futuras participaciones en los ingresos de "The Walking Dead" y "Fear the Walking Dead". Esto significa que los productores seguirán cobrando parte de lo que genere la franquicia en el futuro. Al sumar los acuerdos de 2021 y 2026, el valor total alcanza los u$s320 millones, pero no todo ese dinero puede considerarse daño adicional, ya que una parte es de pagos ya devengados y anticipos sobre ingresos futuros.

El universo de la ficción se mantiene activo con nuevas producciones y acuerdos comerciales. Gentileza - AMC+

Lo que viene para el universo de The Walking Dead tras evitar el juicio público

El nuevo arreglo permitió evitar un juicio que podía exponer con mayor detalle la forma en que AMC administra una de sus propiedades más valiosas. El impacto económico fue inmediato, ya que antes del acuerdo la empresa esperaba generar u$s220 millones de flujo de caja libre en 2026. Después de contabilizar el pago inicial y el efecto fiscal, redujo esa previsión a u$s150 millones.

A pesar de todo el conflicto, "The Walking Dead" sigue siendo un negocio muy importante. La serie original terminó después de 11 temporadas, pero el universo siguió creciendo con producciones como:

Fear the Walking Dead

The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: Dead City

A esto se le suman las licencias internacionales y los acuerdos de streaming, que mantienen activo el valor comercial del catálogo. Los productores que participaron de la última demanda mantienen sus porcentajes contractuales sobre futuros ingresos.

En el caso de Kirkman, su participación contractual era del 5% dentro de ese esquema. Si el nuevo acuerdo se repartiera proporcionalmente según esos porcentajes, su parte podría ser de u$s31,8 millones, aunque AMC no informó la distribución definitiva.