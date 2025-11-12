"El Diablo Viste a la Moda 2" presentó su primer tráiler con el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway







Emily Blunt y Stanley Tucci también regresan para interpretar nuevamente sus personajes de la película de 2006.

20 años después, llega la esperada secuela de "El Diablo Viste a la Moda".

El Diablo Viste a la Moda 2 presentó un breve pero encantador tráiler dónde muestra el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway a sus icónicos papeles.

Las primeras imágenes muestran a Miranda (Streep) y a Andy (Hathaway) encontrándose en un ascensor. No aparecen sus compañeros de reparto Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes también retoman sus papeles de la comedia de moda de 2006.

El Diablo Viste A La Moda _ Tráiler Oficial _ Subtitulado De qué trata la secuela de El Diablo Viste a la Moda La secuela nos lleva de vuelta “a las elegantes calles de Nueva York y a las modernas oficinas de la revista Runway”.

La película está dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, e introduce nuevos personajes interpretados por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, BJ Novak y Conrad Ricamora. Además el portal Deadline reveló hace un mes que Lady Gaga tendrá un papel en la película.

Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles como Lily e Irv de la primera película.

El Diablo Viste a la Moda 2 es una producción de 20th Century Studios, producida por Wendy Finerman y con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y McKenna. La película se estrena en cines en abril de 2026.