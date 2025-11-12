El Diablo Viste a la Moda 2 presentó un breve pero encantador tráiler dónde muestra el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway a sus icónicos papeles.
"El Diablo Viste a la Moda 2" presentó su primer tráiler con el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway
Emily Blunt y Stanley Tucci también regresan para interpretar nuevamente sus personajes de la película de 2006.
-
Shakira llega a Córdoba con su tour "Las mujeres ya no lloran": cómo y dónde conseguir las entradas
-
El documental sobre la gira de regreso de Oasis tendrá una parada especial en la cancha de San Lorenzo
Las primeras imágenes muestran a Miranda (Streep) y a Andy (Hathaway) encontrándose en un ascensor. No aparecen sus compañeros de reparto Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes también retoman sus papeles de la comedia de moda de 2006.
De qué trata la secuela de El Diablo Viste a la Moda
La secuela nos lleva de vuelta “a las elegantes calles de Nueva York y a las modernas oficinas de la revista Runway”.
La película está dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, e introduce nuevos personajes interpretados por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, BJ Novak y Conrad Ricamora. Además el portal Deadline reveló hace un mes que Lady Gaga tendrá un papel en la película.
Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles como Lily e Irv de la primera película.
El Diablo Viste a la Moda 2 es una producción de 20th Century Studios, producida por Wendy Finerman y con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y McKenna.
La película se estrena en cines en abril de 2026.
Dejá tu comentario