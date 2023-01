¿Qué se necesita para mantener a un cliente "enganchado" hoy en día?

A la par, nos encontramos con problemáticas internas y el reto de incrementar el compromiso de nuestros colaboradores que se sienten abrumados por la alta demanda o consideran que no cuentan con las herramientas adecuadas para realizar su trabajo, situaciones que a su vez se traducen en áreas de oportunidad con el cliente.

Para abordar estos desafíos es prioritario que las empresas den importancia a la gestión de tareas y la fuerza laboral. Hoy en día existen soluciones que les permiten tener un pulso de lo que se necesita y así comprender la mejor manera de involucrar, administrar y recompensar a los empleados en la primera línea de diferentes sectores, gracias al conocimiento que brinda el software.

En los últimos años el sector empresarial ha podido aprender con la ayuda de la tecnología lo que motiva al trabajador, lo que lo hace retirarse y lo más importante, cómo afectan estas condiciones en la experiencia del cliente. Con esta información es posible determinar exactamente qué se debe hacer para ofrecer una experiencia más gratificante tanto para sus empleados como para sus clientes, así que podemos percibir que el secreto para mantener todo fluido está en cómo usamos la información y cómo gestionar nuestros procesos de manera simples.

Por ejemplo, con la tecnología de Reflexis ONETM que ayuda con la gestión de la fuerza laboral y tareas, ejecución y comunicación basándose en inteligencia artificial, más de 275 minoristas, restaurantes, hoteles, bancos y entidades sanitarias de todo el mundo han logrado simplificar las operaciones, mejorar la comunicación y optimizar las decisiones laborales.

“La administración moderna de la fuerza laboral se trata de priorizar dinámicamente los flujos de trabajo para ayudar a equilibrar las restricciones laborales con las demandas operativas y extraer más valor del tiempo y el esfuerzo de cada trabajador. También se trata de satisfacer el deseo de los empleados de un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal dada la correlación entre la satisfacción laboral y la productividad”, menciona Dieter Avella, director general de SaaS en Zebra Technologies.

En este tono, la tecnología móvil ha sido muy ventajosa en las empresas, ya que da libertad y agilidad a los colaboradores. Pero hoy en día también es necesario desarrollar y sumar aplicaciones idóneas para tener un impacto real en los entornos modernos de servicio al cliente.

Independientemente del tipo de bienes que venda o de los servicios que proporcione, la clave para mejorar las operaciones y que los clientes estén satisfechos, es mantener contentos a los empleados.

Los trabajadores que son guiados a lo largo de su día, que pueden mirar rápidamente una aplicación en su dispositivo móvil para saber cuál es la mejor acción por seguir en cada momento, son naturalmente más comprometidos y productivos. También tienen una tendencia a ser más felices, porque el estrés de adivinar la mejor manera de proceder con sus tareas se elimina de la mesa. No tienen que pensar si han hecho o no todo lo que los gerentes y clientes esperaban de ellos. Tampoco preocuparse por si se perdieron algo o no. Tienen a alguien, o algo (es decir, un dispositivo móvil con proyectos, listas de verificación, instrucciones y alertas), que los ayuda a administrar sus tareas y su tiempo.

Dar a los trabajadores instrucciones muy específicas sobre qué hacer en cada situación los empodera para tener éxito en todo momento. A su vez, se sienten más motivados y comprometidos con su trabajo y los clientes se perciben más contentos con sus experiencias, tanto con los asociados individuales como con la marca en general.

El sector hoy sabe que necesita soluciones de movilidad que puedan facilitar los flujos de trabajo con la velocidad, la eficiencia y la precisión necesarias para satisfacer la demanda. También sabemos que nuestros trabajadores necesitan herramientas de comunicación, colaboración y navegación de tareas muy específicas para ser ágiles en entornos dinámicos y que para abordar estas necesidades tenemos a la tecnología, como aliada con herramientas específicamente diseñadas para la primera línea.

"Para mantener comprometidos a nuestros clientes es necesario propiciar un entorno de trabajo moderno y cómodo para nuestros empleados, gracias a programas como Reflexis ONETM es posible abordar todas sus inquietudes, mejorar inteligentemente la organización del personal, gestionar el rendimiento de forma eficaz, tomar decisiones efectivas y lograr mejoras medibles en el compromiso y la retención de clientes y empleados", dicen en Zebra.