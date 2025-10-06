Creó una Inteligencia Artificial generativa y se convirtió en el multimillonario más joven de India: quién es Aravind Srinivas







Esta herramienta busca ofrecer transparencia completa a sus usuarios al otorgar respuestas con información de fuentes oficiales

Gracias a Perplexity AI, Aravind Srinivas se convirtió en el multimillonario más joven de India. Foto: TechCrunch.

Hace algunos días se publicó la lista de Hurun India de las personas más adineradas del país. Entre todos los nombres destacó el de Aravind Srinivas, ya que con 31 años se convirtió en el multimillonario más joven de India gracias al desarrollo de una inteligencia artificial generativa, Perplexity AI.

Esta IA es un motor de búsqueda y chatbot reconocido por otorgar respuestas profundas y exhaustivas de manera similar a la de los humanos con el uso de información oficial y transparente. Es tan avanzada que se la llegó a comparar con Gemini, la inteligencia artificial de Google.

Quién es Aravind Srinivas, el creador de Perplexity AI Aravind Srinivas 1 Instagram: @aravindsrinivas

Después de obtener una licenciatura en tecnología y un máster en ingeniería, Aravind Srinivas comenzó a trabajar como becario para Google DeepMind,una etapa que lo inspiró a investigar la inteligencia artificial y explorar ideas disruptivas. Luego, también trabajó en OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, donde se centró en estudiar el aprendizaje automático.

En 2022, junto a sus socios, Denis Yarats, Johnny Ho y Andy Konwinski, Srinivas fundó Perplexity Inc., la empresa en la que desarrollaron Perplexity AI. Estos ingenieros buscaban crear una herramienta de inteligencia artificial centrada en la obtención de respuestas y la transparencia a usuarios, por lo que esta integra información por parte de fuentes verificadas.

Patrimonio neto de Aravind Srinivas Según The Times of India, Aravind Srinivas logró recaudar un patrimonio estimado de 1.500 millones de dólares desde la creación de Perplexity AI. Por otro lado, se estima que la compañía genera ingresos de 50 millones de dólares por año y actualmente está valorada en 18.000 millones, según Bloomberg.

