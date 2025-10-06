El fin de los vecinos molestos: el pequeño tornillo que promete reducir el ruido en tu hogar







Millones de personas ya miran con atención este invento sueco que promete convertir cualquier hogar ruidoso en un espacio de paz total.

El innovador tornillo Sound Screw desarrollado en Suecia atrae a millones con la promesa de reducir el ruido y mejorar la vida en casa. Pixabay

El silencio se volvió un lujo para algunos pocos, mientras millones de personas buscan soluciones para mantener la calma dentro de sus casas. La convivencia entre vecinos suele verse afectada por el ruido, pero un nuevo invento desarrollado en Suecia podría cambiarlo todo: un pequeño tornillo capaz de reducir el sonido y mejorar el bienestar doméstico.

El avance tecnológico apunta a revolucionar el aislamiento acústico de los hogares. Este invento, simple pero potente, no solo ofrece una forma económica y rápida de insonorizar paredes, sino que además promete devolver la tranquilidad a quienes viven en edificios ruidosos o viviendas de madera con poca protección sonora.

tornillo Millones sueñan con un poco de silencio, y este pequeño tornillo podría ser la solución definitiva para olvidarse del ruido de los vecinos. Universidad de Malmö

Millones ya lo quieren: el invento para dejar de escuchar a tus vecinos El innovador Sound Screw, diseñado por investigadores de la Universidad de Malmö, busca transformar la manera en que se controla el ruido dentro de los hogares. Su secreto está en un pequeño muelle incorporado que actúa como amortiguador, bloqueando la propagación de las ondas sonoras entre las superficies.

A diferencia de los paneles de corcho o las reformas costosas, este tornillo no requiere obras ni herramientas especiales. Cualquier persona puede instalarlo en minutos, reemplazando los tornillos comunes por los Sound Screw y obteniendo un resultado inmediato: una reducción de hasta nueve decibelios según los ensayos de laboratorio.

El invento, avalado por la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería, se pensó especialmente para viviendas con estructuras de madera, donde los ruidos suelen amplificarse. Además, su diseño compacto no ocupa espacio, lo que lo vuelve ideal para quienes buscan un hogar silencioso sin sacrificar metros cuadrados. Detrás de este proyecto se encuentra la empresa Akoustos, fundada por los propios investigadores que desarrollaron el tornillo. Su objetivo es llevar esta tecnología a escala global, ofreciendo una alternativa sencilla y económica para reducir el ruido cotidiano y mejorar la calidad de vida. En un mercado donde el confort sonoro gana protagonismo, este pequeño tornillo podría convertirse en un verdadero aliado del silencio.

