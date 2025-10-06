De fracasar con su propia banda a ganar millones escribiendo hits mundiales: quién es Max Martin

No tuvo éxito con su banda, pero su talento lo llevó a ganar millones en el rol de compositor. Fue clave para el éxito de varios artistas mundialmente famosos.

Fue la mente maestra detrás de los éxitos que alcanzaron millones de reproducciones en todo el mundo.

No hay dudas de que la industria de la música puede dejar ganancias de millones de dólares , pero también hay otros factores a tener en cuenta para lograr éxito en la misma. Muchas veces el talento ni siquiera es necesario y hay que combinarlo con otros aspectos.

Max Martin no pudo liderar una banda hacia el estrellato, pero eso no le impidió generar una fortuna gracias a su talento para componer. Es la cara detrás de grandes éxitos que seguramente todos han escuchado, pero pocos saben que fueron creados por él.

Karl Martin Sandberg creció en Estocolmo en 1971, obsesionado con la música desde niño. A los 14 años, se unió a It’s Alive, una banda glam metal, soñando con giras a estadios llenos, pero los ensayos y ambiciones chocaron con la crueldad de la industria, que no tiene lugar para todos.

La banda grabó Earthquake Visions en 1994 con Denniz Pop, pero las 30 mil copias vendidas fueron consideradas un fracaso para ellos y la productora. Decidido a no rendirse, abandonó la banda en 1995, cerrando un capítulo para buscar un nuevo rumbo en la industria musical.

Martin dejó los micrófonos por la composición y escritura. En 1996, creó “Quit Playing Games” para Backstreet Boys, un hit que marcó su debut como compositor y con un éxito que demostró que estaba hecho para hacer música. Su carrera despegó con “...Baby One More Time” de Britney Spears en 1999, un tema que dominó las listas globales. Trabajó con NSYNC, Pink y Katy Perry, con hits que sonaron en todos lados y un éxito que lo convirtió en un arquitecto silencioso de la música pop, siempre detrás de las estrellas.

En 2005, fundó Maratone Studios y se asoció con Dr. Luke, produciendo “Since U Been Gone” de Kelly Clarkson. Esta colaboración afianzó su estilo, colaborando con artistas que confiaban en su oído para crear canciones que fueran de gran alcance, un rol que lo mantuvo ocupado en los estudios durante años. Para 2010, sus canciones superaban los 100 millones de descargas, un hito que consolidó su reputación. Seguidamente, trabajó con Taylor Swift en “Shake It Off” en 2014 y The Weeknd en “Blinding Lights” en 2019, demostrando que su talento traspasaba todo tipo de épocas.

En 2020, a sus 49 años, produjo “Save Your Tears” para The Weeknd, el éxito que reforzó su legado. A sus 54 años sigue activo, colaborando con artistas emergentes, un maestro que nunca dejó de reinventarse desde aquel fracaso inicial con It’s Alive.

Miles de millones: el patrimonio de Max Martin

En 2025, Max Martin amasa 400 millones de dólares de patrimonio, una fortuna que refleja su rol como productor y compositor de éxitos globales, con regalías que fluyen de un catálogo extenso acumulado a lo largo de décadas de trabajo dedicado y silencioso.

Maratone Studios genera 20 millones anuales, un ingreso estable que sostiene su vida, mientras posee propiedades en Suecia valoradas en 15 millones, un lujo que contrasta con sus inicios humildes como miembro de una banda fallida.

Sus activos incluyen inversiones que han crecido con el tiempo, apoyadas por la demanda constante de su música, un patrimonio que lo distingue como un magnate sin necesidad de fama personal, solo con el poder de sus canciones.