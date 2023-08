Cruceros: tras la devaluación cayeron las ventas, pero confían en tener una buena temporada

J.S.: “Hay una cuota de incertidumbre. Lo primero que hay que hacer es calibrar todos los sistemas para informar correctamente, un accionar que -naturalmente- lleva una distorsión en el tiempo. Ósea se interrumpe una curva de ventas habitual porque todas las empresas tienen que reconstruir su política de pricing (precios) y de impuestos, y eso frena las ventas. Sin contar que el consumidor requiere una explicación de qué y cómo es lo que en verdad tiene que pagar ahora, porque paralelamente una devaluación siempre lo que va a hacer es más caro en pesos el producto. Entonces, durante estos días, hubo una contracción, se lo ve un poco más retraído al mercado en general, pero no creo que dure mucho más que una o dos semanas para volver al mismo nivel de ventas”.

P.: ¿Cuál es la apuesta principal de la compañía en Latinoamérica?

Carlos Rivera: “Buscamos crecer en ventas, sabemos que el potencial es muy alto en general. Específicamente, estamos teniendo una apuesta muy importante para el mercado argentino, que navega constantemente nuestros navíos y uno de sus destinos favoritos es el Caribe. Por lo tanto, invertimos para que puedan venir a nuestra galardonada flota, al agregar nuevos navíos y renovar barcos. Algo muy importante para nosotros”.

celebrity cruises.jpg Carlos Rivera. Celebrity Cruises

P.: ¿Por qué es la última temporada en Sudamérica?

C.R.: “Es el último año de barcos en Sudamérica por una decisión de la compañía, que apunta a insertar más barcos en el Caribe. Tratamos de hacer que cada moneda que nuestro pasajero desembolsa valga completamente la pena, por eso, siempre estamos teniendo atractivas promociones, como el pack que incluye todo y los beneficios a bordo que se pueden utilizar en la isla, ya sea el paquete de bebidas e internet, siendo propuestas de valor de nuestra marca hoy en día”.

J.S.: “La idea es reforzar la propuesta en el Caribe, un destino que realmente tiene muy buenos precios, sumado a que ofreceremos -a partir de abril 2024- la oportunidad de visitar la isla privada Coco Cay. Considerando que Miami está caro, más gente elige cruceros que realizan itinerarios cortos o de siete noches a las Bahamas, por ejemplo. Además, para nuestro mercado, la propuesta de playa tiene un valor muy fuerte, por eso, consideramos que registrará un crecimiento muy importante en los próximos meses. Cabe destacar que cada vez que las navieras mandan más barcos a un determinado destino, hay más camas que llenar y seguramente hay precios más agresivos, que -en algún momento- se actualizan y van a ser un poco más costosos”.

P.: Acerca de las promociones y los beneficios, ¿continúa vigente la posibilidad de congelar el precio de las vacaciones?

J.S.: “En dólares si, pero en pesos no, ya que no dura nada. Nosotros tratamos de contar con una propuesta que incluya lo máximo posible, porque uno tiene un momento en el cual toma la decisión de vacacionar en un crucero y en ese instante cuenta con los indicadores de información para decir puedo, no puedo, me alcanza o no me alcanza. Entonces, Celebrity ofrece una opción all inclusive que elimina toda la incertidumbre cambiaria que pueda llegar a existir en la Argentina, así uno se va sin tener que pagar más nada”.

celebrity cruises.JPG Joaquín Salgueiro, de Organfur; Carlos Rivera, de Celebrity Cruises; y Marcos Zirolli, de Celebrity Cruises.

P.: En ese sentido, ¿cómo describirían al consumidor argentino?

J.S.: “Es un consumidor sofisticado que -por lo que vimos a lo largo de 40 años trabajando como representantes de compañías de cruceros- saca buenas cabinas y también gasta en el producto. Por lo que muchas veces busca esta propuesta de Celebrity que tiene diferentes restaurantes, donde hay una excelencia culinaria y de autor, y el servicio en general es muy bueno. Es un cliente que percibe las diferencias. Hay que tener en cuenta que existen otros mercados que quizá tienen propuestas donde les gustan más los toboganes acuáticos o donde gastan poco. Por ejemplo, Colombia es un mercado que tiene un revenue por pasajero muy bajo, es decir, gastan muy poco. Pero, en el caso de la Argentina, vemos un pasajero que es gastador y que además en su ADN está viajar. El argentino cada vez que puede y la situación se le estabiliza por dos meses trata de resolver sus vacaciones, ya que está en su estilo de vida. De hecho, es uno de los perfiles más viajadores que hay dentro de la región”.

C.R.: “Nos encantaría tener cada vez más pasajeros argentinos. El mercado está creciendo mucho y eso nos da bastante gusto. Vamos a los siete continentes y es ahí a donde queremos llevar el mercado argentino. El pasajero que sube a nuestro barco, repite la experiencia".

celebrity cruises 2.jpg Carlos Rivera.

P.: De cara la última temporada en Sudamérica, ¿cuáles son las expectativas a nivel ventas y navegación?

C.R.: “Las expectativas que tenemos es aumentar el porcentaje de pasajeros que visitan nuestros navíos. Es muy importante para nosotros el mercado latinoamericano, al cual estamos poniendo principal enfoque, principalmente, porque sabemos que el Caribe otra vez es un destino único, que nos encanta, al punto de que en algún momento vamos a tener hasta cinco navíos navegando por allí. A su vez, para 2024 tendremos barcos visitando Alaska y Europa”.

J.S.: “Es la última temporada de Sudamérica, tras muchos años, en los cuales lo hicimos muy bien. Vamos a extrañar la propuesta que era muy buena, ya que salían y regresaban a Buenos Aires. Aunque cabe mencionar que tampoco era un producto diseñado para el pasajero argentino, debido a que podemos llenar un 10%, 15% o 20% de un barco. Tampoco tenemos el volumen suficiente como para decidir semejante inversión en la región. De todas formas, este año traeremos un barco más grande con más cabinas con balcón que va a Bahamas durante todo el año, entonces considero que venderemos más, ya que es súper demandado, sumado a que no existía esa propuesta. Al ser innovadora, la compañía empieza a abrir un nuevo mercado dirigido a un pasajero que le gusta viajar muy bien”.