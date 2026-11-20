Los modelos van desde opciones básicas de alrededor de $650.000 hasta equipos inverter de mayor capacidad que superan los $1,8 millones.

Llegan las temperaturas más altas y los aires acondicionados vuelven a estar entre los productos más buscados antes del verano . A poco más de una semana del Black Friday 2026 , los equipos split frío-calor tienen precios que parten de los $650.000 y pueden superar los $1.800.000 en las versiones de mayor capacidad y prestaciones.

La diferencia no depende solamente de la calidad de fabricación. También influyen las frigorías, el consumo eléctrico, la tecnología inverter y las funciones adicionales . Por eso, comparar equipos de características similares es fundamental para determinar si una oferta es realmente una oportunidad de ahorro.

El Black Friday se va a desarrollar el viernes 27 de noviembre a nivel nacional, siguiendo el calendario internacional que establece la jornada para el día posterior al Día de Acción de Gracias de Estados Unidos. En 2026, esa celebración es el jueves 26.

A diferencia del Hot Sale y el CyberMonday, el evento no tiene un organizador oficial en el país. Cada comercio decide si participa, qué productos incorpora, cuánto duran las promociones y qué alternativas de financiación ofrece. Algunas empresas pueden adelantar las rebajas y otras extenderlas durante el sábado 28 y el domingo 29. En el caso de los aires acondicionados, la fecha llega en un momento de mayor demanda por la proximidad del verano.

Los equipos de gama baja se ubican aproximadamente entre los $650.000 y los $800.000. En este segmento aparecen modelos split frío-calor de alrededor de 2.500 a 3.400 watts, con tecnología convencional y funciones básicas. Hay opciones de $649.999, $675.675 y $679.999, mientras que otros equipos de prestaciones similares se acercan a los $790.000.

La gama media incluye modelos de aproximadamente $800.000 a $1.200.000. En este rango aparecen equipos de alrededor de 3.000 frigorías, versiones inverter y alternativas con mayor capacidad de refrigeración. Los precios consultados incluyen opciones de $814.094, $949.990, $976.549 y $1.142.349.

En la gama alta, los precios superan los $1.200.000 y pueden acercarse a los $2 millones. Ahí se encuentran equipos de mayor capacidad, especialmente los que rondan las 4.500 frigorías o superan esa potencia, además de versiones inverter con funciones adicionales. Entre los valores relevados encontramos alternativas de $1.270.000, $1.384.157, $1.500.132 y $1.874.999.

Estos modelos están pensados para ambientes más amplios o para quienes buscan prestaciones superiores. Sin embargo, pagar más no garantiza que el equipo sea adecuado para cualquier habitación. La capacidad necesaria depende de los metros cuadrados, la orientación, la exposición al sol, la altura del techo y el aislamiento térmico.

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¿Conviene esperar al Black Friday?

Sí. Esperar al viernes 27 puede ser una buena decisión para quienes todavía no necesitan instalar el equipo inmediatamente. La fecha puede reunir descuentos directos, cuotas sin interés y promociones que reduzcan el precio final de la compra. En un producto con un precio alto, la financiación puede representar una diferencia importante.

De todos modos, conviene registrar desde ahora cuánto cuesta el modelo elegido. Comparar el valor previo con el que aparezca durante el evento permite identificar si la rebaja es real o si el porcentaje anunciado se calcula sobre un precio de referencia inflado. También hay que revisar el costo de envío, la instalación y las condiciones de garantía.

Otro punto importante es la capacidad de refrigeración. Elegir un equipo únicamente por su precio puede resultar más caro a largo plazo si no alcanza para climatizar el ambiente. La tecnología inverter también merece consideración cuando el uso será frecuente, porque puede ayudar a reducir el consumo.

La recomendación es esperar las promociones, comparar el precio final y revisar las opciones de financiación antes de pagar. Si aparece una rebaja importante acompañada de cuotas, el Black Friday puede ser una oportunidad para comprar antes del pico de demanda del verano.