Las principales cadenas preparan rebajas en tecnología, electrodomésticos, indumentaria y hogar, con promociones que pueden extenderse durante el fin de semana.

El Black Friday 2026 tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, protagonizado por promociones en comercios físicos y tiendas online de Argentina. La jornada, que nació en Estados Unidos y se extendió a todo el mundo, llega a pocos días de las Fiestas y suele concentrar descuentos en tecnología, celulares, electrodomésticos, indumentaria y artículos para el hogar.

A diferencia del Hot Sale y el Cyber Monday, el evento no tiene un organizador oficial en el país ni un listado de empresas participantes. Cada marca define si se suma , qué productos incluye, cuánto duran las promociones y cuáles son los medios de pago habilitados. Por eso, algunas compañías ya lanzaron ofertas anticipadas y otras publicarán sus condiciones más cerca de la fecha.

La próxima edición tendrá lugar el viernes 27 de noviembre . La fecha se determina a partir del calendario estadounidense: el Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre y el Black Friday es el día que sigue . Este año, esa celebración cae el 26 de noviembre.

En Argentina, las promociones pueden empezar antes del viernes y extenderse durante el sábado 28 y el domingo 29. Algunas empresas incluso organizan campañas de varios días, conocidas como la Black Week . La duración depende de cada comercio y no existe un cronograma general.

Las promociones abarcan celulares, televisores, computadoras, heladeras, lavarropas, indumentaria, calzado y productos para el hogar. Además de los descuentos directos, las tiendas pueden sumar cuotas sin interés, cupones para compras desde aplicaciones, envíos gratuitos y programas de recambio de dispositivos .

En otros rubros, se esperan ofertas en ropa, zapatillas, muebles, artículos de decoración y productos de supermercado. Todavía no hay un listado nacional que nos permita confirmar qué comercios participarán ni qué porcentaje de descuento va a aplicar cada uno.

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Cómo hacer una compra inteligente y con ahorro

Para aprovechar la jornada, conviene definir qué producto se necesita antes de que empiecen las promociones y registrar su precio actual. Esa referencia permite comprobar si la rebaja realmente nos permite ahorrar o o si el valor anterior aumentó durante el evento.

También es importante comparar el mismo modelo en distintas tiendas. En celulares y electrodomésticos, una diferencia de precio puede responder a la capacidad, el tamaño, la generación o las características técnicas. Comparar productos parecidos, pero no idénticos, puede llevar a calcular mal el descuento.

Las cuotas requieren otra revisión. Una oferta de 12 pagos no necesariamente es la que más conviene si el precio de contado tiene una rebaja mayor. Para decidir, hay que comparar el total financiado con el valor final en un solo pago y revisar si existen topes de reintegro, montos mínimos o bancos habilitados.

En las compras por internet, es fundamental verificar que la página sea oficial, revisar quién vende el producto y comprobar las condiciones de entrega, garantía y devolución. La Ley de Defensa del Consumidor establece que, en las operaciones a distancia, el comprador puede revocar la aceptación dentro de los 10 días corridos desde la entrega del producto o la celebración del contrato.