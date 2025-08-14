Cuenta remunerada en pesos: el Banco Nación empezará a pagar interés por los saldos depositados







La entidad ofrece un nuevo beneficio para todos los clientes que reciban la acreditación de su salario en una cuenta haberes.

El Banco Nación empezará a pagar interés por los saldos depositados. Mariano Fuchila

Desde este jueves 14 de agosto, el Banco Nación comenzará a pagar interés sobre el saldo de las cuentas sueldo de los clientes, lo que le permitirá aumentar sus ingresos a través del rendimiento ofrecido por estos depósitos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Sin necesidad de hacer trámites, transferir fondos o activar rendimientos, los usuarios comenzarán a percibir diariamente esta remuneración en la misma cuenta que reciben la acreditación de su salario, aumentando de esta manera el saldo disponible", explicaron desde la entidad.

La remuneración ofrecida por el Banco se encuentra entre las más altas del mercado: 29% TNA, con tope de hasta $ 2.000.000 de saldo remunerado.

Con estos valores, y a modo de ejemplo, un cliente sueldo que inicie el mes con un saldo de $2.000.000 en el mes, estará recibirá acreditaciones diarias por $1.589,04, que totalizan $48.333,33 mensuales (la capitalización aplica también durante los fines de semana y feriados).

En materia de financiamiento, este segmento de clientes tiene, además, acceso a préstamos personales de libre destino o para la compra de automotores y motos, a través de “BNA+”, sin necesidad de trámites en sucursal; créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda con tasas bonificadas y topes para el incremento de las cuotas; cuotas sin interés por medios de “Tienda BNA+” y descuentos de hasta el 100% en el pago de transporte público.