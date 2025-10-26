La razón histórica por la que se prohíbe portar armas durante las elecciones







La prohibición figura en el Código Nacional Electoral (CNE) e incluye sanciones penales. Dicha portación está vedada desde 12 horas antes del inicio de los comicios.

Esta medida fue establecida por el artículo 71 del Código Nacional Electoral (CNE).

La veda electoral que rige durante las elecciones legislativas 2025 en la Argentina incluye una serie de prohibiciones estrictas. Sin embargo, una de las más importantes para garantizar la paz social durante la jornada de votación es la prohibición de portar armas para los electores.

Esta medida fue establecida por el artículo 71 del Código Nacional Electoral (CNE), según supo la agencia Noticias Argentinas y responde a una razón histórica y de orden público: "Evitar conflictos entre simpatizantes de diferentes partidos políticos".

La legendaria razón por la que se prohíbe portar armas durante las elecciones El politólogo Miguel De Luca explicó que la prohibición de armas, actos partidarios cerca de las escuelas (a menos de 80 metros) o la de vender alcohol, tiene como objetivo principal garantizar que la jornada se desarrolle sin violencia y en un clima de "reflexión".

Allí se establece que se impondrá prisión de hasta 15 días o una multa a "toda persona que viole la prohibición impuesta sobre la portación de armas, uso de banderas u otros distintivos".

Elecciones 2025: desde cuándo rige la veda electoral Los argentinos vuelven a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales este domingo 26 de octubre, en una jornada clave que definirá la renovación parcial del Congreso. En la recta final de la campaña, comenzará a regir en todo el país la veda electoral, un período de restricciones destinado a garantizar la reflexión ciudadana y el normal desarrollo de los comicios. La veda electoral entrará en vigencia el viernes 24 de octubre a las 8:00 y se extenderá hasta las 21:00 del domingo 26, tres horas después del cierre de los centros de votación. Durante este lapso estarán prohibidas todas las actividades vinculadas con la difusión o promoción política. Esto incluye el reparto de boletas, la realización de actos partidarios y cualquier tipo de propaganda proselitista, tanto presencial como digital.