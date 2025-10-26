Salta: dio positivo de alcoholemia y hallaron a su pareja escondida en el baúl







La joven, de 18 años, confirmó la versión y aseguró que se había ocultado allí por voluntad propia para “vigilar” a su novio.

El conductor se mostró sorprendido al encontrar a su pareja en el baúl

Un insólito hecho sorprendió a los agentes de tránsito de Salta durante la madrugada de este sábado. En el marco de un control vehicular sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club Gimnasia y Tiro, inspectores municipales detuvieron a un taxista que circulaba en sentido norte-sur y decidieron realizarle un test de alcoholemia.

El resultado fue positivo, pero lo que más llamó la atención ocurrió minutos después, cuando al revisar el vehículo descubrieron a una mujer escondida en el baúl.

Salta: dio positivo de alcoholemia y hallaron a su pareja escondida en el baúl De acuerdo con el medio El Tribuno, al ser consultado por los agentes, el conductor explicó que se trataba de su pareja. La joven, de 18 años, confirmó la versión y aseguró que se había ocultado allí por voluntad propia para “vigilar” a su novio, debido a los celos y a la sospecha de que podría estar viendo a otra mujer durante su jornada laboral como taxista nocturno.

salta-alcoholemia La inusual escena quedó registrada en video, donde se observa cómo la mujer estaba cubierta con una manta dentro del compartimiento trasero del vehículo.

El episodio generó sorpresa entre el personal de tránsito y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las autoridades labraron un acta contra el conductor por conducir bajo los efectos del alcohol y por transporte irregular de pasajeros, dado que su pareja viajaba en un lugar no habilitado del automóvil. El hecho quedó asentado como uno de los episodios más llamativos registrados en los controles del fin de semana en la capital salteña.

