Banco Macro entró al Cyber Monday con descuentos de hasta 50% y 12 cuotas sin interés

Entre las oportunidades estará la posibilidad de comprar en 12 cuotas sin interés en el sitio Mercado Libre con las tarjetas de crédito Macro Selecta.

Esta opción estará disponible del 2 al 4 de noviembre y los productos seleccionados figuran en el link https://www.mercadolibre.com.ar/sin-intereses.

En los mismos días, en Falabella habrá descuentos del 25% y hasta 3 cuotas sin interés en productos seleccionados con todas las tarjetas de crédito Macro durante los mismos días.

En Aerolíneas Argentinas, los clientes con tarjetas de crédito Visa y MasterCard Macro accederán a 12 cuotas sin interés para la compra de vuelos nacionales y a 9 cuotas sin interés en vuelos internacionales.

Este beneficio se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre.

Además, las compras en Buquebus, Despegar, All Seasons y Tower Travel contarán con 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito Macro y en Costa Cruceros las tarjetas de crédito Macro Selecta accederán a 20% de descuento y 6 cuotas sin interés como también las tarjetas de crédito Macro tendrán un 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés.

Asimismo, en Shop Gallery, los clientes tendrán 3 cuotas sin interés.

Estos beneficios estarán vigentes hasta el 8 de noviembre.

También con Macro Premia se podrá acceder a múltiples beneficios durante el Cyber Monday & Cyber Week: hasta 50% de ahorro y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados con tarjetas de crédito Visa y MasterCard Macro; 50% OFF en Puntos para cambiar por ahorros de hasta el 40% en Pedidos Ya, Rappi, Musimundo, Día Online y Puppis y 50% OFF en Puntos para cambiar por Millas Aerolíneas Plus.