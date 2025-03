De asistentes a tomadores de decisiones: el impacto de los agentes de IA en las corporaciones

Los agentes computacionales no son simplemente una evolución tecnológica; representan un cambio de paradigma en la forma en que se toman decisiones dentro de las corporaciones.

Los agentes computacionales están expandiendo la automatización a un nivel sin precedentes. No se limitan a ejecutar tareas repetitivas, sino que pueden coordinar procesos complejos en cualquier área de una organización. Desde la atención al cliente hasta la gestión de tratamientos médicos o el mantenimiento predictivo en la industria, su impacto ya es tangible. Su implementación, que es incipiente, está generando aumentos de productividad de hasta el 50% en sectores como desarrollo de software, salud y servicios financieros.

Para las organizaciones, el desafío no es solo tecnológico, sino también estratégico y humano. La automatización con agentes computacionales puede optimizar costos y mejorar la eficiencia, pero también genera la necesidad de capacitar a los colaboradores para trabajar con estas nuevas herramientas. Según Gartner, para 2028, el 33% del software empresarial incluirá agentes inteligentes de IA, frente a menos del 1% actual. Esto significa que cada vez más decisiones laborales serán tomadas por sistemas automatizados.

Más allá de su enorme potencial, la adopción de estos agentes enfrenta barreras. Su implementación requiere programadores especializados, una infraestructura robusta y una inversión significativa en software, nube y energía. Además, muchas organizaciones subestiman los costos ocultos, como el mantenimiento continuo y la regulación emergente que podría limitar su uso en ciertos países.

Como se ve, los agentes computacionales no son simplemente una evolución tecnológica; representan un cambio de paradigma en la forma en que se toman decisiones dentro de las corporaciones. Las empresas que no comiencen hoy su transición hacia esta nueva era de la automatización quedarán rezagadas en pocos años. La pregunta ya no es si estas herramientas se adoptarán masivamente, sino quién sabrá aprovecharlas mejor.

Sales Director en Aditi Consulting