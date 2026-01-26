De cuánto es la fortuna de Alex Honnold, el hombre que escaló el Taipei 101 + Seguir en









Realizó hazañas impensadas, y llamó la atención de millones de personas, incluidos importantes productores de Netflix.

El escalador profesional, con el Taipei 101 de fondo, su máximo desafío. Imagen: Netflix

Alex Honnold es un escalador profesional estadounidense que se ha convertido en sinónimo de hazañas extremas realizadas sin cuerdas ni sistemas de seguridad. Nacido en Sacramento, California, en 1985, comenzó a escalar desde muy joven y, con los años, desarrolló una técnica y un temple mental que lo llevaron a conquistar algunas de las rutas más temidas del mundo.

Su nombre trascendió el ámbito de la escalada tradicional tras protagonizar el documental Free Solo, que documentó su histórico ascenso sin cuerdas de la pared El Capitan en Yosemite y que ganó el Oscar a Mejor Largometraje Documental en 2019. En enero de 2026, Honnold volvió a acaparar la atención global al escalar el Taipei 101, un rascacielos de 508 metros en Taiwán, sin arnés, cuerdas ni red, en un evento transmitido en vivo por Netflix.

Alex Honnold Sin ningún tipo de sistema de seguridad, se atrevió a escalar rascacielos impensadamente altos. Imagen: The Hollywood Reporter Quién es Alex Honnold, el escalador récord Alex Honnold se inició en la escalada prácticamente desde que tenía uso de razón, entrenando desde niño y transformando ese deporte en su vida profesional. A lo largo de su carrera, ha destacado por especializarse en escaladas “free solo”, es decir, sin ningún tipo de protección, lo que implica que cada movimiento puede ser potencialmente mortal.

Su salto a la fama masiva ocurrió con la ascensión de El Capitan en Yosemite (California) sin cuerdas ni arneses, un logro que fue recogido en el documental Free Solo y que lo ubicó en el ojo público internacional. Desde entonces, su carrera ha oscilado entre expediciones extremas, desafíos urbanos y proyectos mediáticos, sin perder nunca de vista su pasión por escalar sin redes de seguridad.

Cuánto le pagó Netflix a Alex Honnold por escalar el Taipei 101 El 25 de enero de 2026, Honnold realizó una escalada histórica del Taipei 101, uno de los edificios más altos de Asia, sin cuerdas ni equipo de seguridad, en un evento televisado por Netflix bajo el título Skyscraper Live. La transmisión en vivo captó la atención de millones de espectadores en todo el mundo, mostrando durante casi una hora y media cada tramo de este desafío urbano extremo.

Alex Honnold Honnold después de escalar El Capitan, en Yosemite. Imagen: @alexhonnold Según lo divulgado tras el evento, la compensación que Netflix acordó para Honnold fue en el rango de “mid-six figures”, es decir, aproximadamente USD 500 000, una suma que el propio escalador describió como “modesta” o incluso “vergonzosamente pequeña” en comparación con los salarios de otros atletas profesionales. Honnold aclaró que él habría realizado la escalada incluso sin pago si se le hubiera dado la oportunidad, dejando claro que su motivación principal es el desafío y la experiencia más que la compensación económica. De cuánto es el patrimonio de Alex Honnold Según los sitios especializados en patrimonio de celebridades y atletas, la fortuna estimada de Alex Honnold en 2026 es de alrededor de USD 2 millones. Aunque es uno de los escaladores más famosos del mundo y cuenta con ingresos por patrocinios, libros, apariciones mediáticas y proyectos como el de Netflix, su patrimonio no es comparable al de grandes estrellas deportivas debido a la naturaleza nicho y menos comercializada de la escalada profesional. Este patrimonio refleja tanto sus éxitos deportivos como su enfoque de vida más austero y vinculado a proyectos personales y filantrópicos, como su trabajo a través de la Honnold Foundation en iniciativas de energía solar para comunidades vulnerables.

