De cuánto es la fortuna de Alysa Liu, la patinadora que conquistó a millones en los Juegos Olímpicos + Seguir en









Volvió después de haberse retirado para seguir estando en el top del deporte internacional, conocé de cuánto es su patrimonio.

Una de las patinadoras más reconocidas en todo el mundo. Imagen: Matthew Stockman/Getty Images

Alysa Liu es una de las patinadoras artísticas más destacadas de su generación y una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. La deportista estadounidense alcanzó fama mundial tras conquistar la medalla de oro en patinaje artístico, un logro que la convirtió en una celebridad internacional y le permitió construir una fortuna valuada en millones de dólares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su talento sobre el hielo y su carisma la transformaron en una figura muy popular, especialmente después de su regreso triunfal a la competencia tras un retiro temprano. Gracias a sus éxitos deportivos y su creciente exposición mediática, Alysa Liu logró consolidarse como una de las atletas más reconocidas del patinaje artístico actual.

Alysa Liu A pesar de haberse retirado, volvió al patinaje y se mostró en un excelente nivel. Imagen: ABC7 Quién es Alysa Liu, la carismática patinadora de oro Alysa Liu nació en California en 2005 y comenzó a patinar desde muy chica, destacándose rápidamente por su habilidad técnica. A los 13 años se convirtió en la campeona nacional femenina más joven de Estados Unidos, marcando el inicio de una carrera que la llevó a competir en los torneos más importantes del mundo.

Tras participar en los Juegos Olímpicos de 2022 decidió retirarse temporalmente del deporte para priorizar su salud metal, pero regresó a la competencia en 2024 con una nueva perspectiva. En 2025 ganó el Campeonato Mundial y en 2026 logró el mayor éxito de su carrera al conquistar la medalla de oro olímpica, consolidándose como una de las mejores patinadoras del mundo.

De cuánto es el patrimonio de Alysa Liu De acuerdo con sitios especializados en finanzas de celebridades, el patrimonio de Alysa Liu se estima en alrededor de 500.000 dólares. Sus ingresos provienen principalmente de premios deportivos, patrocinios y apariciones públicas vinculadas a su carrera como patinadora.

Otras estimaciones señalan que su fortuna podría ubicarse en torno a los 3,3 millones de dólares, reflejando el crecimiento de su popularidad y sus logros recientes. Se espera que sus ingresos continúen aumentando después del éxito obtenido en los Juegos Olímpicos.

Temas Millones