Invento millonario: el robot que te va a entrenar como un futuro campeón del tenis + Seguir en









Este aparato revolucionará la manera de practicar el deporte para muchos aficionados.

Con ayuda de la IA, este aparato mejorará la técnica de muchos tenistas aficionados. Freepik

El tenis es un deporte que lleva bastante práctica, y millones de aficionados a lo largo y ancho del mundo sueñan con tener el nivel de los profesionales, o, aunque sea, acercarse. Pero es complicado encontrar con quién practicar, por lo que este invento le será de gran ayuda para los que buscan mejorar constantemente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Diseñado para ser el compañero ideal a la hora de trabajar en la cancha, este aparato consigue un nivel de efectividad muy alto, ya que los usuarios que lo han utilizado han incrementado sus cualidades con la raqueta rápidamente.

Pongbot-Pace-S-Pro pongbot La IA ayuda a que tu rutina se adapte a las cualidades que necesitas pulir. Pongbot De qué trata este invento con IA El Pongbot Pace S Pro es un robot lanzapelotas que funciona como un entrenador personal autónomo. A diferencia de las máquinas antiguas que disparan siempre al mismo punto fijo, este equipo utiliza inteligencia artificial para analizar el juego de manera completa.

El sistema opera mediante dos sensores que se instalan en la red y un pequeño rastreador que la persona lleva en su ropa. Esta tecnología permite seguir los desplazamientos en tiempo real para calcular con exactitud hacia dónde conviene tirar la pelota.

Para lograr esta lectura constante, el software de la máquina procesa varios datos por segundo. De esta forma, el aparato logra esperar a que el usuario recupere su postura antes de disparar, imitando a la perfección el ritmo de un partido real.

Embed - Match Challenge 8.0 with Pongbot Pace S Pro! Las características de este dispositivo El equipo posee un depósito superior que permite cargar hasta ciento cincuenta pelotas juntas para mantener un peloteo constante. Su motor interno lanza tiros a 130 kilómetros por hora, sumando efectos de giro y rebote para dificultar la devolución. Para facilitar su configuración, el aparato se conecta a una aplicación de celular que trae más de quinientos ejercicios prearmados. Además, su batería rinde ocho horas continuas, garantizando largas jornadas de entrenamiento al aire libre sin necesidad de buscar un enchufe. Aunque pesa casi veinte kilos, su estructura incluye ruedas y una manija que permiten transportarlo cómodamente como una valija. El robot ya se vende por internet a 1.350 dólares, y se realizan envíos internacionales a todo el mundo.

Temas Millones