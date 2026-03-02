El ranking global de multimillonarios elaborado por Bloomberg suele estar dominado por empresarios vinculados a la revolución digital. Sin embargo, más allá del universo tecnológico, existe un grupo de magnates que construyó fortunas colosales en sectores tradicionales, demostrando que el consumo, el retail, el lujo y las inversiones diversificadas continúan siendo motores centrales de riqueza a escala global.
Quiénes son y en qué negocios invierten los empresarios "no tecnológicos" más ricos del mundo
Bernard Arnault, de LVMH, lidera el ranking de empresarios millonarios centrados en negocios convencionales.
-
Empresarios valoran la agenda reformista de Milei pero esperan leer la letra chica
-
Los ejes económicos del discurso de Milei: apertura comercial, cruce con empresarios y reforma tributaria
Cabe señalar que Índice de Multimillonarios de Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) es un ranking que actualiza diariamente la fortuna de las personas más ricas del mundo.
A diferencia de listados anuales como el de Forbes, este índice refleja en tiempo real las variaciones patrimoniales, principalmente por los movimientos en el precio de las acciones.
La metodología considera participaciones en empresas que cotizan en bolsa, activos en compañías privadas, inversiones inmobiliarias y otras tenencias, descontando deudas conocidas.
Los empresarios "no tecnológicos" más ricos del mundo
Uno de los casos más emblemáticos es el del francés Bernard Arnault, presidente y principal accionista de LVMH. Con un patrimonio estimado en u$s181.000 millones, Arnault edificó un imperio basado en marcas de lujo como Louis Vuitton, Christian Dior y Moët & Chandon.
Su estrategia combinó adquisiciones estratégicas, control estricto de marca y expansión sostenida en Asia y EEUU. El negocio del lujo, apoyado en márgenes elevados y fuerte posicionamiento aspiracional, le permitió sostener su fortuna incluso en contextos de volatilidad económica global.
En el sector minorista, la familia Walton ocupa varios puestos destacados. Jim Walton, Rob Walton y Alice Walton poseen fortunas que rondan entre u$s149.000 millones y u$s152.000 millones, todas vinculadas a su participación en Walmart, la mayor cadena minorista del planeta.
El modelo de negocios de Walmart, basado en precios bajos, logística eficiente y presencia masiva, convirtió al consumo cotidiano en una fuente extraordinaria de generación de valor. Más allá del retail, los Walton diversificaron inversiones en banca regional, bienes raíces y proyectos filantrópicos, particularmente en educación y arte.
Líderes veteranos
Otro referente del capitalismo tradicional es Warren Buffett, cuya fortuna asciende a u$s151.000 millones. A través de Berkshire Hathaway, construyó un conglomerado con participaciones en seguros, energía, transporte ferroviario y consumo masivo.
Su filosofía de inversión, centrada en empresas con ventajas competitivas duraderas y generación constante de caja, lo posicionó como uno de los inversores más influyentes del siglo XX y XXI. A diferencia de los magnates tecnológicos, Buffett apostó históricamente por negocios tangibles y modelos probados.
Desde España, Amancio Ortega acumuló cerca de u$s140.000 millones gracias a su participación en Inditex, matriz de Zara. Ortega revolucionó la industria textil con el modelo de “moda rápida”, que integró diseño, producción y distribución con ciclos cortos y alta rotación.
Además, canalizó buena parte de su patrimonio hacia activos inmobiliarios premium en ciudades como Nueva York, Londres y Madrid, consolidando una cartera diversificada más allá del negocio textil.
Los hombres más ricos del mundo
- Elon Musk (Tecnología): u$s666.000 millones.
- Larry Page (Tecnología): u$s268.000 millones.
- Sergey Brin (Tecnología): u$s249.000 millones.
- Jeff Bezos (Tecnología): u$s236.000 millones.
- Mark Zuckerberg (Tecnología): u$s229.000 millones.
- Larry Ellison (Tecnología): u$s198.000 millones.
- Bernard Arnault (Consumo): u$s181.000 millones.
- Jim Walton (Retail): u$s152.000 millones.
- Warren Buffett (Diversificado): u$s151.000 millones.
- Rob Walton (Retail): u$s149.000 millones.
- Alice Walton (Retail): u$s149.000 millones.
- Jensen Huang (Tecnología): u$s147.000 millones.
- Michael Dell (Tecnología): u$s143.000 millones.
- Amancio Ortega (Retail): u$s140.000 millones.
- Steve Ballmer (Tecnología): u$s139.000 millones.
- Temas
- Empresarios
- Negocios
- Millones
Dejá tu comentario