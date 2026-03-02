ANSES va a depositar $132.814‬ en marzo a las familias que cumplan con estos requisitos

Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo cobrarán un monto actualizado, con un esquema de retención y posibles extras adicionales.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará este mes conforme a la movilidad oficial.

ANSES confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento en marzo de 2026 y el monto bruto por cada hijo se ubicará en $132.814 .

Este incremento responde a la aplicación de la fórmula de movilidad, que ajusta las prestaciones según la inflación registrada en enero de este año, y se oficializó mediante la Resolución 55/2026 publicada por el organismo.

La AUH está destinada a familias con hijos de hasta 18 años, cuando los progenitores están desempleados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico .

También pueden acceder a la asignación quienes tienen hijos con discapacidad sin límite de edad , siempre que se cumplan con los requisitos de acreditación de controles sanitarios y escolares mediante la libreta correspondiente.

La prestación se otorga por cada hijo menor de edad que se encuentre a cargo del titular y no hay un tope de ingresos para recibirla , más allá de que el grupo familiar cumpla con las condiciones definidas por el organismo.

Monto de la AUH en marzo 2026

En marzo, el monto total de la AUH por hijo será de $132.814; aunque ANSES retiene el 20%, hasta que se presente la libreta de salud y educación, que acredita el cumplimiento de controles sanitarios y escolaridad. Esto significa que el 80% de la asignación ($106.251,20) se acredita directamente en la cuenta bancaria cada mes.

Además, la prestación por hijos con discapacidad también se actualiza, alcanzando un valor bruto de $432.461 y su monto neto de bolsillo queda en torno a los $345.968,80, tras la retención del 20%.

Extras que pueden cobrar

Junto con la AUH, muchas familias también reciben beneficios adicionales que potencian sus ingresos mensuales:

Tarjeta Alimentar: un refuerzo automático sin inscripción que se acredita junto con la asignación para la compra de alimentos y varía según cantidad de hijos, por ejemplo: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.

Complementos como Ayuda Escolar Anual o Plan 1000 Días: pueden sumarse cuando se acreditan requisitos específicos.

Estos extras no siempre están incluidos en el monto base de la AUH, pero pueden aumentar significativamente el ingreso familiar mensual.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en marzo 2026

El calendario de pagos de marzo se organiza en función de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular beneficiario, como ocurre cada mes.

Generalmente, ANSES publica las fechas exactas al inicio de cada mes, comenzando por los DNI terminados en 0 y continuando de manera progresiva hasta los terminados en 9.