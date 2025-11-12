De cuánto es la fortuna de Billy Idol, una de las primeras estrellas de MTV y referente del glam rock







El cantante británico regresará a Argentina después de más de 3 años desde su último concierto en el país.

Billy Idol tocará en el Movistar Arena éste sábado, 15 de noviembre.

Billy Idol es uno de los referentes más importantes del punk y el glam rock, debido a que fue pionero en la fusión de estos estilos con el pop y el new wave. Con una imagen distintiva, videos musicales innovadores y canciones que marcaron a la industria, logró recaudar una fortuna millonaria.

El cantante proveniente de Middlesex, Inglaterra, llegará a Argentina este sábado 15 de noviembre con su tour “It’s A Nice Day To…Tour Again!”, en el que tocará en el Movistar Arena. La última vez que tocó en el país fue en el 2022, cuando fue telonero en el Estadio Vélez Sarsfield para Green Day y realizó su propio show en el Luna Park al día siguiente.

billy idol.jpg Carrera de Billy Idol en la música William Michael Albert Broad, popularmente conocido como Billy Idol, comenzó su carrera en 1976 como guitarrista de la banda de punk Chelsea. Sin embargo, al poco tiempo decidió abandonarla para formar la banda Generation X como cantante junto a Tony James, John Towe y Terry Chymes. La banda tuvo gran éxito en el Reino Unido, hasta que se disolvió en 1981.

Ese mismo año, Idol decidió mudarse a Nueva York para probar suerte como solista. Desde entonces, se convirtió en un fenómeno del hard rock y de MTV gracias a su primer álbum, “Billy Idol”, y sencillos como “Dancing With Myself” y “White Wedding”. Con los años sumó distintos éxitos en la música y participó en proyectos audiovisuales, como la película “The Doors”.

Billy Idol.webp Patrimonio neto de Billy Idol Con casi 50 años de carrera, hoy en día Billy Idol posee un patrimonio estimado de 60 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth. Hasta la fecha, vendió más de 10.626.761 álbumes en todo el mundo, entre los que se incluyen 6.500.000 en Estados Unidos y 980.000 en el Reino Unido.

