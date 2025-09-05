De cuánto es la fortuna de Dwayne "La Roca" Johnson, el actor mejor pago de Hollywood

Con más de tres décadas de trayectoria, el actor y boxeador construyó un imperio con películas exitosas, negocios millonarios y marcas propias.

"La Roca" Johnson es conocido por su participación en las películas "Rápidos y Furiosos", "Entrenando a papá" y "Black Adam".

Dwayne "La Roca" Johnson es una de esas figuras que trascienden la pantalla. De estrella en el boxeo a uno de los actores mejor pagos de Hollywood según Forbes, su historia está llena de disciplina, carisma y una impresionante capacidad para reinventarse.

Actualmente, se lo asocia a películas que lideran la taquilla, proyectos empresariales exitosos y una presencia pública que da que hablar cada vez que se presenta en un evento. Logrando, así, mantenerse en la cima del entretenimiento global hace más de tres décadas y consolidando una marca personal que factura millones de dólares al año.

Dwayne Douglas Johnson nació el 2 de mayo de 1972 en Hayward, California , en una familia vinculada al mundo de la lucha libre . Su papá, Rocky Johnson , y si abuelo materno, Peter Maivia , fueron profesionales en esta área, lo que marco, desde temprana edad, su camino en los deportes de combate.

Sin embargo, cuando era joven, decidió inclinarse por el fútbol americano . Jugó en la Universidad de Miami y llegó a formar parte del plantel que ganó el campeonato nacional de 1991. Aunque intentó continuar su carrera en la NFL, una lesión interrumpió esa posibilidad y lo llevó a buscar un nuevo rumbo .

Este giro lo acercó, nuevamente, al boxeo y a mediados de los 90 debutó en la World Wrestling Federation (WWF, hoy WWE), donde se convirtió en "La Roca", un personaje que combinaba fuerza física y humor como ninguno. Así, en poco tiempo, se transformó en una de las figuras principales de la compañía e incluso en un ícono pop y cultural de ese entonces.

Su éxito en el ring abrió la puerta a la televisión y, más tarde, a Hollywood, cuando obtuvo el papel del Rey Escorpión en "La Momia regresa" (2001). El impacto fue tal que hasta tuvo su propia película en 2002, lo que marco el inicio de su carrera cinematográfica.

Desde entonces, solo siguieron títulos premiados y amados por el público: "Entrenando a papá" (2007), "Rápidos y Furiosos" (2011), "La falla de San Andrés (2015)", "Moana" (2016), "Jumanji: en la selva" (2017), "Black Adam" (2022), entre muchas otras. Además, Dwayne se consolidó como empresario. Lanzó su marca de tequila "Teremana", creó su productora "Seven Bucks Productions" y firmó contratos millonarios con plataformas de streaming, como Netflix.

Patrimonio actual de Dwayne "La Roca" Johnson

En 2025, Dwayne Johnson se mantiene como uno de los actores mejor pagos de Hollywood, de acuerdo a la revista especializada Forbes; con un patrimonio que supera los 800 millones de dólares.

Estos ingresos provienen de distintas fuentes: contratos con grandes estudios, producciones propias, participaciones en las sagas más taquilleras, acuerdos publicitarios y negocios en el sector fitness, como la alianza con la reconocida marca Under Armour para lanzar su propia línea "Project Rock".