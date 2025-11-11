El empresario que utilizó sus millones para crear un paraíso solo para quienes tienen criptomonedas

Transformó una fortuna en millones en un ambicioso experimento: levantar una ciudad donde las criptomonedas dictan las reglas del juego.

Trabajar desde una pequeña granja y llegar a conseguir una fortuna de millones puede parecer cosa de película, pero existen historias reales que superan la ficción. En un mundo donde la tecnología cambia todo, hay quienes no sólo se adaptan, sino que se adelantan.

Ese es el caso de Calvin Ayre , un magnate que pasó de transportar frutas a revolucionar los negocios digitales. Hoy, elige vivir en un paraíso del Caribe , invierte en blockchain , impulsa proyectos turísticos multimillonarios y se convirtió en un ferviente defensor de Bitcoin como sistema de pagos.

El camino de Calvin Ayre hacia el universo cripto comenzó tras su éxito rotundo con Bodog , una reconocida plataforma de apuestas online que marcó una era durante los 2000. Con ese respaldo económico, eligió sumergirse en el mundo de las criptomonedas , apostando con fuerza por Bitcoin SV.

Con millones como respaldo, apostó por un estilo de vida exclusivo donde las criptomonedas mandan y todo funciona sin billetes ni bancos.

El empresario no se conformó con invertir desde las sombras. Fundó Ayre Group para impulsar proyectos que usaran la tecnología blockchain como eje transformador. Bajo su liderazgo, esta organización promovió iniciativas que cruzaron sectores enteros, posicionándolo como un referente global.

El empresario también financió startups tecnológicas, organizó eventos internacionales y lanzó CoinGeek, un medio especializado que respalda a Bitcoin SV como la representación auténtica del ideario original de Satoshi Nakamoto.

Puso su rostro, su nombre y su fortuna al servicio de una revolución digital. Esa apuesta multiplicó su influencia y lo convirtió en un actor clave del ecosistema cripto.

El patrimonio millonario de Calvin Ayre

Gracias a sus inversiones, negocios y apuestas tecnológicas, la fortuna de Ayre escaló a cifras que lo colocan entre los empresarios más influyentes del rubro. El valor estimado de su patrimonio supera los mil millones de dólares, consolidando su rol como referente indiscutido del mundo blockchain.

Además de su éxito económico, Ayre mantiene una fuerte presencia filantrópica, apoyando iniciativas educativas, científicas y tecnológicas en todo el mundo, reafirmando su compromiso con un futuro cada vez más descentralizado y digital.