Un exchange sorteará 100 USDT cada tres días

Un exchange latinoamericano lanza una promoción especial para agradecer a su comunidad y celebrar nueve años de innovación en el ecosistema cripto.

La campaña de aniversario no solo busca premiar a los usuarios actuales, sino también incentivar la participación de nuevos inversores interesados en explorar el mundo de las criptomonedas.

CryptoMKT , uno de los exchanges de criptomonedas más reconocidos de América Latina, celebra su noveno aniversario con una promoción que promete agitar a la comunidad cripto regional. Hasta el 16 de noviembre , la plataforma sorteará 100 USDT cada tres días a través de su cuenta oficial de Instagram, @cryptomktlatam , como parte de una campaña que busca premiar la fidelidad de sus usuarios y seguir fomentando la adopción de activos digitales.

Participar es simple, gratuito y abierto a toda la comunidad cripto . Los interesados deben seguir tres pasos básicos:

Cada usuario que cumpla con los requisitos quedará automáticamente registrado para los sorteos, que se realizarán cada tres días hasta el cierre de la promoción.

Etiquetar a tres amigos o amigas reales en los comentarios de la publicación oficial del sorteo. (No se aceptan cuentas de empresas, figuras públicas o marcas).

Seguir las cuentas oficiales en Instagram: @cryptomktlatam y @notbank_latam. En esos perfiles se publicarán las novedades y los ganadores.

Registrarse en cryptomkt.com: quienes aún no tengan cuenta pueden crear su perfil en pocos minutos.

Fundada en 2016, CryptoMKT se ha consolidado como una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más seguras y confiables del mercado latinoamericano. Con presencia en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México , la compañía ha sido pionera en acercar el mundo cripto a miles de usuarios de la región, promoviendo el acceso simple y transparente a activos digitales como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y USDT (Tether) .

Durante casi una década, CryptoMKT ha mantenido un fuerte enfoque en la educación financiera y la inclusión digital , desarrollando productos pensados para usuarios tanto principiantes como avanzados. En los últimos años, la firma ha ampliado su oferta con herramientas de inversión, soluciones de pago y alianzas con empresas fintech para fortalecer el ecosistema Web3 en América Latina.

“Celebrar nueve años junto a nuestra comunidad es una forma de agradecer la confianza que miles de usuarios depositaron en nosotros. Esta promoción refleja nuestro compromiso por seguir innovando, impulsando la educación cripto y promoviendo la libertad financiera en la región”, destacaron desde la compañía.

Comunidad, innovación y futuro

La campaña de aniversario no solo busca premiar a los usuarios actuales, sino también incentivar la participación de nuevos inversores interesados en explorar el mundo de las criptomonedas. En un contexto en el que los activos digitales ganan terreno frente a los sistemas financieros tradicionales, CryptoMKT apuesta por combinar seguridad, transparencia y cercanía con la comunidad.

Además del sorteo, la empresa planea una serie de acciones digitales y educativas durante las próximas semanas, con contenido exclusivo sobre tendencias del mercado, seguridad y gestión responsable de activos digitales.

Con esta iniciativa, CryptoMKT celebra nueve años de trayectoria reafirmando su rol como puente entre la tecnología y las finanzas del futuro, en una región que continúa consolidándose como uno de los mercados cripto más dinámicos del mundo.