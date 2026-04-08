De cuánto es la fortuna de Ashton Kutcher, el actor que multiplicó sus millones gracias a la IA

Además de ser uno de los actores más populares de Hollywood, supo abrirse camino con inversiones visionarias

Ashton Kutcher es uno de los casos más llamativos de Hollywood: no solo construyó una carrera sólida como actor, sino que también logró multiplicar sus millones y convertirse en un inversor extremadamente exitoso. Su nombre trascendió la actuación para instalarse en el mundo de la tecnología, donde supo anticiparse a tendencias que hoy dominan el mercado global.

Saltó a la fama a fines de los años 90 y principios de los 2000, cuando se transformó en una de las caras más reconocidas de la televisión y el cine. Con un perfil carismático y versátil , logró consolidarse rápidamente como una figura popular, lo que le permitió expandir su carrera hacia otros proyectos.

Sin embargo, su verdadero salto económico no vino solo de la actuación. A lo largo de los años, Kutcher tomó decisiones estratégicas en el mundo de las inversiones, apostando por empresas tecnológicas emergentes . Esa visión lo llevó a multiplicar su fortuna de manera exponencial, especialmente en los últimos años con el auge de la inteligencia artificial.

Antes de convertirse en una estrella, Kutcher tuvo una vida bastante distinta. Nació en Iowa y comenzó estudiando ingeniería bioquímica, aunque pronto dejó la universidad para dedicarse al modelaje. Su atractivo físico le abrió puertas en el mundo del espectáculo, pero fue su talento lo que le permitió quedarse.

Su gran salto llegó con la serie That '70s Show, donde interpretó a Michael Kelso . Ese papel lo convirtió en un ícono juvenil y lo posicionó como uno de los actores más populares de su generación. La serie fue un éxito rotundo y marcó el inicio de su consolidación en la industria.

En paralelo, comenzó a participar en películas que también tuvieron gran repercusión. Entre sus títulos más recordados se encuentran Dude, Where's My Car? y The Butterfly Effect, donde mostró una faceta más dramática que sorprendió al público. Esa combinación de comedia y drama amplió su rango como actor.

Además, se destacó como productor y conductor, especialmente con el programa Punk'd, que también fue un fenómeno en su momento y reforzó su presencia en la cultura pop.

That 70 Show Esta fue la serie que lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los actores más populares. Imagen: Peacock

La explosión de su carrera

Con el éxito televisivo ya asegurado, Kutcher dio el salto definitivo al cine y a proyectos de mayor escala. Durante los años 2000 y principios de 2010, participó en múltiples producciones que consolidaron su imagen como actor de renombre en Hollywood.

Uno de los momentos clave de su carrera fue su incorporación a la exitosa sitcom Two and a Half Men, donde reemplazó a Charlie Sheen. Su llegada revitalizó la serie y lo mantuvo en la cima de la televisión durante varios años.

En paralelo, comenzó a construir una reputación fuera de la actuación, explorando el mundo empresarial. Esta etapa marcó el inicio de su transformación en un perfil híbrido: mitad celebridad, mitad inversor tecnológico.

La inversión de OpenAI y el crecimiento de su fortuna

Uno de los movimientos más impactantes en la carrera financiera de Kutcher fue su inversión en OpenAI. Según trascendió, habría invertido alrededor de 30 millones de dólares en etapas tempranas de la compañía.

Con el crecimiento explosivo del sector de la inteligencia artificial, esa inversión se revalorizó de forma extraordinaria. Actualmente, se estima que ese capital podría haber alcanzado un valor cercano a los 1.300 millones de dólares, convirtiéndose en una de sus apuestas más exitosas.

Kutcher ya tenía experiencia invirtiendo en startups tecnológicas, incluyendo empresas como Uber o Airbnb, pero el caso de OpenAI representa un punto de inflexión por la magnitud de las ganancias. Esta jugada lo posiciona como uno de los actores más exitosos en el mundo de las inversiones tecnológicas.

Ashton Kutcher En la actualidad, sigue trabajando como actor, pero la mayor parte de su fortuna proviene de sus inversiones en OpenAI. Imagen: Disney+

Fortuna de millones: el patrimonio de Ashton Kutcher

En 2026, la fortuna de Ashton Kutcher se estima en aproximadamente 500 millones de dólares, aunque algunas proyecciones sugieren que su patrimonio real podría ser considerablemente mayor si se contabilizan todas sus inversiones tecnológicas.

El crecimiento de su riqueza no responde únicamente a sus ingresos como actor, sino a su capacidad para identificar oportunidades en el mercado. Su participación en empresas innovadoras y su apuesta temprana por la inteligencia artificial fueron claves en este proceso.

De estrella de televisión a magnate tecnológico, Kutcher construyó un perfil poco común en Hollywood, donde la visión empresarial terminó siendo tan importante como su talento frente a cámara.