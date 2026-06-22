De cuánto es la fortuna de Ester Expósito, la popular actriz española

La intérprete madrileña consolidó una carrera global, diversificó sus ingresos y volvió a quedar en el centro de la escena por su vida sentimental.

Ester Expósito se convirtió en una de las figuras españolas más reconocidas de la última década. Su crecimiento artístico trascendió las fronteras de Europa y la posicionó como un nombre habitual dentro de las grandes producciones audiovisuales y las campañas publicitarias internacionales.

Aunque alcanzó la fama mundial gracias a una serie juvenil, la actriz construyó un perfil profesional mucho más amplio. A lo largo de los años, participó en películas, producciones para plataformas de streaming y colaboraciones con importantes marcas de moda y belleza.

En las últimas semanas, además, volvió a ocupar titulares por los rumores y las apariciones públicas junto a Kylian Mbappé . La relación despertó una enorme repercusión durante el Mundial 2026 y multiplicó el interés por su historia personal, su trayectoria y su patrimonio.

El estrellato de Ester Expósito que la consolidó como una de las grandes actrices españolas.

Ester Expósito Gayoso nació el 26 de enero de 2000 en Madrid, España. Desde muy pequeña mostró interés por la interpretación y comenzó a formarse en distintas escuelas de teatro mientras cursaba sus estudios.

Durante su adolescencia participó en varios certámenes artísticos y obtuvo reconocimientos que le permitieron ganar visibilidad dentro de la industria audiovisual española. Antes de alcanzar la fama internacional, realizó pequeñas apariciones en series televisivas como "Vis a Vis", "Estoy Vivo" y "Centro Médico".

Esos primeros trabajos fueron fundamentales para adquirir experiencia frente a las cámaras y abrirse camino en un mercado muy competitivo. Su presencia escénica y su capacidad para desenvolverse en distintos registros llamaron la atención de productores y directores.

Con el paso del tiempo, también construyó una fuerte presencia en redes sociales. Hoy acumula millones de seguidores en Instagram, donde comparte parte de su trabajo profesional, campañas publicitarias y algunos aspectos de su vida cotidiana.

ester exposito ¿Romance en puerta? La actriz es vinculada con un jugador conocido mundialmente. Instagram Ester Exposito

La explosión de su carrera con Elite

El gran punto de inflexión llegó en 2018 con "Élite", la exitosa serie española de Netflix creada por Carlos Montero y Darío Madrona. Allí interpretó a Carla Rosón, uno de los personajes más recordados de la ficción. La joven aristócrata, conocida entre los fanáticos como "la marquesita", se transformó rápidamente en uno de los pilares narrativos de la historia.

El fenómeno fue inmediato. La producción alcanzó una enorme popularidad en América Latina, Europa y Estados Unidos, convirtiéndose en una de las series de habla hispana más exitosas de la plataforma.

A partir de ese momento, la carrera de Expósito dio un salto significativo. Participó en proyectos como "Alguien tiene que morir", "Venus", "Perdidos en la noche" y "Bandidos", entre otros trabajos que le permitieron consolidarse fuera del universo adolescente que la había catapultado a la fama.

Paralelamente, comenzó a trabajar con firmas internacionales de moda y belleza, ampliando sus fuentes de ingresos y construyendo una imagen pública muy fuerte a nivel global.

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Su nueva relación con Kylian Mbappé

Durante el Mundial 2026, las apariciones públicas junto a Kylian Mbappé alimentaron las versiones sobre un vínculo sentimental entre ambos. Las especulaciones venían circulando desde hacía algunos meses, aunque la repercusión aumentó considerablemente durante el torneo internacional debido a la atención mediática que recibe el delantero francés.

La pareja se habría conocido a través de eventos vinculados al mundo de la moda y de círculos sociales frecuentados por celebridades internacionales. Hasta el momento, ninguno de los dos realizó declaraciones extensas sobre la relación, algo que alimenta aún más la curiosidad de sus seguidores.

Aun así, las imágenes compartidas durante los últimos meses alcanzaron para convertirlos en una de las parejas más comentadas del momento. La combinación entre una de las actrices más populares de España y uno de los futbolistas más importantes del planeta generó un fuerte impacto en redes sociales.

El patrimonio de Ester Expósito

El crecimiento profesional de Ester Expósito también tuvo un reflejo económico importante. Su patrimonio ronda los u$s11,5 millones. Ese capital proviene de múltiples fuentes de ingresos. Además de sus trabajos como actriz, percibe importantes sumas por contratos publicitarios, campañas internacionales y colaboraciones con marcas de lujo.

Las redes sociales también representan una parte relevante de su actividad profesional. Con una comunidad de millones de seguidores, cada publicación patrocinada adquiere un valor considerable dentro del mercado digital.