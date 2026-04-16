De cuánto es la fortuna de Katy Perry, la polémica y popular cantante estadounidense

Es una de las artistas más famosas y exitosas de los Estados Unidos, aunque no está exenta de protagonizar escándalos.

Es una de las artistas más exitosas y millonarias de los Estados Unidos.

Katy Perry es una de las artistas pop más influyentes de las últimas décadas, con una carrera marcada por hits globales, shows multitudinarios y una fortuna de millones . Desde su irrupción en la industria musical, logró posicionarse como una figura central del entretenimiento internacional.

A lo largo de los años, su imagen colorida, su estilo provocador y su capacidad para reinventarse la mantuvieron en el centro de la escena. Canciones como “Firework”, “Roar” o “California Gurls” la convirtieron en una referencia obligada del pop moderno. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de controversias, y en los últimos días volvió a quedar en el ojo de la tormenta por una fuerte acusación pública.

Katy Perry nació en California y comenzó su camino musical con un enfoque más cercano al gospel, aunque sin gran repercusión. Su salto a la fama llegó en 2008 con el tema “I Kissed a Girl” , que rápidamente se convirtió en un éxito mundial. A partir de ese momento, su carrera despegó de manera exponencial.

Rápidamente ganó millones de dólares y se posicionó entre las artistas más exitosas y respetadas de la industria musical.

Con el lanzamiento de su álbum Teenage Dream en 2010, logró una marca histórica al colocar múltiples canciones en el puesto número uno, consolidándose como una estrella global. Además de la música, diversificó sus ingresos con giras internacionales, contratos publicitarios y negocios propios , incluyendo líneas de productos y acuerdos millonarios, lo que le permitió construir una fortuna sólida a lo largo del tiempo.

Uno de los ingresos más importantes de Katy Perry en los últimos años provino de su rol como jurado en el programa American Idol. Su participación no solo reforzó su presencia mediática, sino que también le garantizó contratos millonarios.

En sus primeras temporadas, la cantante llegó a cobrar alrededor de 15 millones de dólares, cifra que luego se incrementó significativamente hasta alcanzar unos 25 millones por temporada, posicionándola como una de las figuras mejor pagadas de la televisión. Este rol, sumado a sus ingresos musicales y comerciales, fue clave para sostener y aumentar su patrimonio en los últimos años.

La última polémica de Katy Perry y la respuesta de su equipo

En los últimos días, Katy Perry volvió a ser noticia tras una acusación pública realizada por la modelo y actriz Ruby Rose, quien la señaló por un supuesto episodio de agresión sexual. La denuncia generó una fuerte repercusión mediática y se viralizó rápidamente en redes sociales, poniendo nuevamente a la cantante en el centro de la polémica internacional.

Katy Perry Ruby Rose La actriz australiana la denunció fuertemente por agresión sexual. Imagen: Exitoína

La actriz australiana, además, reveló que a partir de ahora no puede hablar públicamente del tema mientras se resuelve el expediente judicial, por lo que no puede responder a los mensajes de apoyo o preguntas que le están haciendo en las redes. De todas maneras, agradeció este tipo de mensajes y aclaró que no los está ignorando.

Frente a esto, el entorno de Perry respondió de manera contundente, negando categóricamente las acusaciones y asegurando que se trata de afirmaciones falsas. Desde su equipo legal dejaron en claro que evaluarán los pasos a seguir ante la gravedad de los dichos.

Fortuna de millones: el patrimonio de Katy Perry

A pesar de las controversias, Katy Perry continúa siendo una de las artistas más ricas del mundo. Según estimaciones actualizadas, su patrimonio neto en 2026 ronda los 400 millones de dólares. Gran parte de esta fortuna proviene de su exitoso catálogo musical, giras internacionales y acuerdos comerciales.

Además, la venta de sus derechos musicales por unos 225 millones de dólares en 2023 impulsó aún más su riqueza. Con una carrera consolidada y múltiples fuentes de ingresos, Perry se mantiene como una figura clave dentro de la industria del entretenimiento global, tanto por su música como por su impacto económico.