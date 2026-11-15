El secreto de la fortuna de Paul McCartney: cómo pasó de un "contrato de esclavitud" a tener u$d 1.400 millones

Entre las disputas por los derechos de autor, el exintegrante de The Beatles transformó sus composiciones en un negocio que sigue generando ingresos.

Paul McCartney es una de las figuras más influyentes de la música internacional y mantiene una extensa trayectoria artística.

Paul McCartney es una de las figuras más importantes de la historia de la música. Sin embargo, detrás de sus éxitos y de las giras multitudinarias existe una faceta que pocos conocen, la de un empresario que aprendió a convertir sus canciones en activos capaces de producir millones durante generaciones.

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El camino no fue fácil, ya que sus primeros contratos limitaron las ganancias que recibía por sus propias composiciones y lo llevaron a enfrentar disputas por la propiedad intelectual. Con el paso de los años, esas experiencias cambiaron su manera de administrar el dinero y fueron fundamentales para construir uno de los patrimonios más importantes de la industria musical.

Paul McCartney nació en Liverpool en 1942 y creció en una familia trabajadora, en una ciudad que todavía atravesaba las consecuencias económicas y sociales de la Segunda Guerra Mundial. Durante su infancia observó las dificultades que enfrentaban los adultos para llegar a fin de mes, lo que despertó una preocupación que terminaría influyendo en su relación con el dinero.

Los primeros años de The Beatles marcaron el comienzo de un fenómeno que transformó la industria musical.

Desde muy joven se propuso encontrar una forma de ganar plata, y fue entonces que la música apareció como una posibilidad, así que comenzó a escribir canciones de rock and roll en su casa. Con el tiempo, ese interés lo llevó a formar parte de The Beatles , junto con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

El éxito llegó rápidamente, pero los ingresos de los músicos no reflejaban la dimensión del fenómeno. Los primeros acuerdos discográficos del grupo les dejaban menos de un centavo de dólar por álbum vendido, mientras que el editor Dick James controlaba una parte fundamental de los derechos sobre sus composiciones.

En 2017, McCartney describió aquel acuerdo como "un contrato de esclavitud", porque las ganancias de los artistas no aumentaban proporcionalmente con el éxito de la compañía. La experiencia le enseñó que componer canciones exitosas no garantizaba conservar el control económico sobre ellas.

Por eso, en 1969 fundó MPL Communications, una editorial musical destinada a administrar los derechos de sus trabajos como solista y desarrollar un negocio propio. La empresa también empezó a adquirir catálogos ajenos, entre ellos composiciones del pionero del rock Buddy Holly, canciones navideñas y obras de musicales de Broadway. Actualmente, MPL tiene un valor mínimo de u$s250 millones y controla los derechos de miles de composiciones.

Los derechos de autor representan una parte fundamental del negocio de la música y la protección de las composiciones. Wikimedia

La pelea histórica por los derechos de sus canciones frente a Michael Jackson y Sony

Uno de los conflictos económicos más importantes de McCartney fue por los derechos de las canciones que escribió junto con John Lennon. Durante décadas, una parte de ese catálogo estuvo bajo el control de terceros, especialmente a través de la editorial Northern Songs.

La situación cambió en 1985, cuando Michael Jackson compró el catálogo ATV Music por u$s47,5 millones, una operación que incluía numerosas composiciones de The Beatles. El propio McCartney había aconsejado anteriormente a Jackson invertir en derechos editoriales, sin imaginar que terminaría interesado en las canciones que él mismo había creado.

En 1995, el negocio se transformó nuevamente cuando Jackson acordó fusionar sus activos editoriales con Sony para crear Sony/ATV Music Publishing. La compañía pasó a administrar una parte fundamental de las composiciones de Lennon y McCartney, pero el ex Beatle nunca abandonó su intención de recuperar sus derechos.

Durante años trabajó con abogados especializados y usó las disposiciones de la legislación estadounidense que permiten a determinados autores reclamar la reversión de derechos cedidos décadas atrás. En enero de 2017, McCartney presentó una demanda contra Sony/ATV ante un tribunal de Nueva York para asegurar la recuperación de sus intereses sobre numerosas canciones.

El conflicto terminó en junio de ese mismo año con un acuerdo confidencial, cuyos términos económicos no fueron divulgados. El músico consiguió recuperar sus derechos de autor correspondientes a Estados Unidos sobre las composiciones que escribió para The Beatles.

Las canciones de The Beatles siguen conquistando nuevas generaciones a través de distintos formatos y plataformas. Gentileza - Raph_PH

Cuánto gana hoy por año gracias al streaming, los vinilos y el legado de The Beatles

A sus 84 años, Paul McCartney posee una fortuna estimada de u$s1.400 millones. La cifra lo ubica como el tercer músico más rico del mundo, por detrás de Jay-Z, con u$s2.800 millones, y Taylor Swift, con u$s2.000 millones.

Una parte fundamental de su patrimonio proviene del negocio editorial de MPL Communications, que sigue generando regalías por el uso de miles de canciones. Pero los ingresos de The Beatles también representan una fuente económica muy importante.

Apple Corps, la empresa que administra los negocios del grupo, genera más de u$s50 millones anuales por reproducciones en plataformas de streaming, ventas de discos de vinilo y productos oficiales. Estos ingresos se distribuyen entre McCartney, Ringo Starr y los herederos de John Lennon y George Harrison.

Cada uno recibe el 25%, lo que representa u$s12,5 millones anuales. Además, McCartney obtiene al menos u$s10 millones por año gracias a su participación en los derechos de autor de las composiciones que creó para The Beatles. A estas fuentes de ingresos se agregan:

MPL Communications: una editorial valuada en al menos u$s250 millones, con un catálogo que genera regalías de manera sostenida

giras internacionales: espectáculos multitudinarios que continúan aportando ingresos

propiedades inmobiliarias: inmuebles en el Reino Unido y los Hamptons, en Estados Unidos

colección de arte: obras de artistas reconocidos, como Pablo Picasso y René Magritte

Entre 2022 y 2025, McCartney hizo 79 conciertos como parte de su gira "Got Back". De todas formas, la fortuna de McCartney no equivale al dinero disponible en efectivo, ya que buena parte está representada por catálogos musicales, participaciones empresariales y otros activos.