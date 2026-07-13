El historial de Lionel Messi ante equipos ingleses que invita a soñar de cara a la semifinal del Mundial 2026

A pesar de una extensa trayectoria en la Selección argentina, el capitán argentino nunca enfrentó a Inglaterra, este miércoles será la primera vez. Aunque si enfrentó a conjuntos anglosajones por la Champions League.

Gol de tiro libre de Lionel Messi frente al Liverpool en la semifinal de la Champions League 2019.

Las semifinales del Mundial 2026 tendrán un duelo cargado de emoción entre Argentina e Inglaterra . Hace más de 20 años que las dos potencias no se cruzan en un partido, y a Lionel Messi con la camiseta de la selección nunca le tocó enfrentarla.

El último partido entre argentinos e ingleses fue en 2005 en un amistoso de preparación para el Mundial de Alemania que terminó en victoria 3-2 para los europeos. Aquel día Messi podría haber jugado si no fuera por la suspensión que arrastraba del amistoso anterior contra Hungría, en el que debutó y se fue expulsado a los pocos minutos.

Si bien no existe historial del capitán argentino contra la Selección inglesa, si lo hay a nivel clubes. A Messi le tocó enfrentar en 36 ocasiones a conjuntos ingleses , siempre por la Champions League y contra equipos del denominado “Big Six” de la Premier League. En total les convirtió 27 goles.

El Arsenal fue el inglés que más sufrió al capitán: recibió nueve goles de Messi en seis partidos. Entre ellos un póker histórico el 6 de abril de 2010 en la victoria de Barcelona por 4-1, y dos dobletes en 2011 y 2016.

Al Manchester City se enfrentó con la camiseta del Barcelona y del PSG. El argentino acumuló seis triunfos y dos derrotas contra los “Citizens” con siete goles y dos asistencias. Incluso convirtió su primer tanto con el club parisino con Pep Guardiola como técnico del City.

Cruzando la ciudad, al Manchester United Messi marcó sus dos goles más recordados contra conjuntos ingleses: de sus cuatro tantos convertidos a los “Diablos Rojos”, dos fueron en finales de la Champions League. Un cabezazo en la final de Roma 2009 y un tiro de media distancia en Wembley 2011.

Happy Day!



Celebrate with every angle of Leo's leap in the 2009 final #LeapDay2020 #LeapYear #UCL pic.twitter.com/MFQZL91z3Y — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 29, 2020

Al conjunto que más le costó al diez argentino marcarle fue al Chelsea. Estuvo ocho partidos y 730 minutos sin convertir frente a “The Blues”, incluso falló un penal en la semifinal de 2012. Además, es el equipo inglés al que más veces enfrentó, diez en total con tres tantos.

Contra el Liverpool jugó cuatro partidos en los que anotó dos goles, pero ambos fueron en la semifinal de la Orejona en 2019. El segundo fue uno de los goles más recordados del astro rosarino, un tiro libre desde más de 30 metros en el Camp Nou.

Al equipo que menos veces se cruzó fue al Tottenham, apenas dos choques en la fase de grupos de la Champions 2018/19. Les anotó dos goles en el triunfo 4-2 del Blaugrana en Wembley.

A pesar de una carrera histórica en la Selección argentina, este miércoles será la primera vez que Lionel Messi se enfrente a los ingleses con la camiseta albiceleste. Y buscará una marca más en su historial, convertirle a seis equipos campeones del mundo: ya lo hizo frente a Brasil, España, Francia, Uruguay y Alemania.