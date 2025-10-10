De cuánto es la fortuna de Lewis Hamilton, el piloto activo más rico de la Fórmula 1

Con 7 campeonatos mundiales, más de 100 victorias y casi dos décadas de trayectoria, el actual conductor de Ferrari es uno de los atletas mejor pagos del mundo.

Entre contratos con las escuderías, colaboraciones con marcas de lujo y negocios de moda, Lewis Hamilton consolidó un patrimonio millonario.

Lewis Hamilton es mucho más que un piloto de la Fórmula 1 (F1) , es sinónimo de talento y un estilo de vida que mezcla deporte, moda y activismo. Dio sus primeros pasos en el karting, debutó en las máximas competencias en 2007 , y solo un año después, se convirtió en campeón mundial . Desde este entonces, el conductor de 40 años no para de romper récords y obtener victorias.

En 2023, y luego de pasar por McLaren y Mercedes, sorprendió al mundo al anunciar su paso a Ferrari , una decisión que refleja su ambición de conquistar nuevos desafíos. Así, su éxito se combina con contratos millonarios , patrocinios de lujo y un perfil que lo posiciona como el más rico dentro del automovilismo actual. ¡Descubrí su historia!

Lewis Carl Davidson Hamilton nació el 7 de enero de 1985 en Stevenage, Inglaterra. Desde muy chico mostró una pasión por el automovilismo, compitiendo en karting desde los ocho años y ganando campeonatos locales y nacionales. Su talento llamó la atención de McLaren , que lo firmó en su programa de desarrollo juvenil en 1998.

Debutó en la F1 con esta escudería en 2007 , terminando el campeonato en segundo lugar luego un inicio espectacular con cuatro podios consecutivos. En 2008 logró su primer título mundial , convirtiéndose en el piloto más joven en lograrlo a los 23 años y 300 días, superando a su excompañero Fernando Alonso.

En 2013, se unió a Mercedes-AMG Petronas, un movimiento que definiría su carrera. Con el equipo, conquistó seis títulos más, alcanzando un total de siete triunfos, igualando el récord de Michael Schumacher. Entre sus logros, destacan 105 victorias en Grandes Premios, 202 podios y 104 poles.

Sin embargo, en 2023, dió un giro a su trayectoria al fichar por Ferrari. Con Charles Leclerc, busca nuevos desafíos, renovando la emoción del deporte y acercándose a un legado histórico que incluye a algunos de los más grandes de la historia.

Además, se le atribuye el mérito de atraer a una audiencia más amplia fuera de la F1, gracias a su estilo de vida de alto perfil y experiencias en el cine, la música y la moda.

Patrimonio actual de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton es, actualmente, el piloto activo más rico de la F1, con un patrimonio de 450 millones de dólares, de acuerdo al medio especializado Celebrity Net Worth. Gran parte de sus ingresos provienen de sus contratos con las escuderías, obteniendo un ingreso anual de 60 millones, además de acuerdos con marcas reconocidas como Puma y Tommy Hilfiger.

Pero el atleta también supo diversificar su fortuna más allá de los autos. En primer lugar, es un ícono de la moda: participó en campañas de lujo, lanzó colaboraciones de ropa y calzado, y es un referente internacional de la alta costura. También invierte en tecnología y proyectos de entretenimiento.

La lista de los pilotos más ricos de la historia de la F1

Cuando se analiza la riqueza histórica de la Fórmula 1, varios nombres destacan, y según el medio DAZN, entre ellos se encuentran: