De cuánto es la fortuna de Pedro Pascal: uno de los actores más populares de los últimos años

Conocé la carrera del actor chileno-estadounidense, reconocido por protagonizar series como “The Mandalorian” y “The Last Of Us”.

Pedro Pascal interpreta a Reed Richards en la película "The Fantastic 4: First Steps".

Hoy se estrena en los cines de Argentina la nueva película “The Fantastic Four: First Steps” , película protagonizada por uno de los actores más populares del momento, Pedro Pascal . El salto a la fama de este actor es una muestra de su resiliencia y trabajo duro , algo que también queda demostrado en la fortuna que logró recaudar durante toda su carrera.

Este año, Pascal no para de aparecer en el mundo del cine y la televisión. No sólo protagoniza el filme ya mencionado, también apareció en películas como “Materialistas” y “Eddington” y este año se estrenó la segunda temporada de “The Last Of Us”, una de las series que lo convirtió en un ícono.