El creador de los peluches Labubu se ubicó entre los 100 hombres más ricos del mundo: en solo un año sumó 18.800 millones de dólares







Wang Ning, fundador de Pop Mart y creador de los curiosos peluches Labubu, alcanzó una fortuna de 26.500 millones de dólares y se coló en el ranking global de millonarios.

Wang Ning logró ingresar en la elite de los máximos millonarios del mundo y está en el top 10 de China.

La escena empresarial global sumó un nombre inesperado al listado de los más ricos del planeta: Wang Ning, creador de los muñecos Labubu y fundador de Pop Mart, acaba de entrar al exclusivo ranking de Bloomberg Billionaires Index. Con apenas 38 años, logró colarse en el puesto 85 de los más ricos del mundo, después de un año que lo catapultó con fuerza a la élite financiera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lo sorprendente no es solo su edad, sino la velocidad de su ascenso. En lo que va de 2025, su fortuna creció en 18.800 millones de dólares, alcanzando un patrimonio de 26.500 millones. Este salto lo colocó entre los diez empresarios con mayor fortuna de China.

El fenómeno no se explica únicamente con números bursátiles: detrás de su éxito hay largas filas en tiendas, coleccionistas dispuestos a pagar cifras ridículas por un peluche y hasta famosos como Lisa (Blackpink) o Dua Lipa mostrando sus Labubu en redes sociales. Lo que comenzó como un nicho se convirtió en un fenómeno global de consumo juvenil que, literalmente, imprime billetes para Pop Mart.

Wang Ning.webp Wang Ning es el fundador de la compañía Pop Mart y hoy, uno de los 10 hombres más ricos de China.

El fenómeno de los Labubu Los Labubu son pequeños muñecos coleccionables con estética “kawaii”, a medio camino entre lo tierno y lo inquietante. Esa mezcla inusual disparó el fanatismo. Las ediciones limitadas se agotan en segundos, y en el mercado de reventa pueden alcanzar precios que multiplican por diez el valor original.

En Hong Kong, las acciones de Pop Mart se triplicaron en 2025, reflejando la locura que rodea a estos juguetes. Para muchos analistas, la compañía logró lo que parecía imposible: volver mainstream a la cultura coleccionista en un formato masivo, apoyándose en el marketing digital y en la visibilidad de las celebridades. labubu 2.webp Los Labubu comenzaron como un fenómeno de colección para convertirse en masivos a partir de la exposición que recibieron a través de figuras como Dua Lipa. Los millonarios que más ganaron en lo que va del 2025 Aunque el ascenso de Wang Ning es llamativo, no está solo en la lista de los millonarios que más engordaron su billetera este año. Según los índices de Bloomberg y Forbes, los grandes ganadores de 2025 provienen en su mayoría del sector tecnológico y del boom de la inteligencia artificial. Larry Ellison , cofundador de Oracle, encabeza el ranking con 96.400 millones de dólares sumados gracias al impulso de la IA.

Mark Zuckerberg (Meta) lo sigue con 55.200 millones.

Jensen Huang , CEO de Nvidia, trepó con 43.600 millones, reflejo del auge imparable de las placas gráficas y chips ligados a IA.

Elon Musk , con una fortuna que supera los 370.000 millones según Bloomberg, también protagonizó subas y bajas históricas durante el año, empujado por Tesla, SpaceX y xAI.

En el caso de Jeff Bezos , la revalorización de Amazon lo colocó con 240.600 millones.

Y Warren Buffett no se quedó atrás, sumando más de 24.000 millones en los primeros meses del año gracias al rendimiento de Berkshire Hathaway.

Temas Millones