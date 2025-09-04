De cuánto es la fortuna en 2025 de Nicki Minaj, la reina del rap

La artista consolidó una carrera única en la música urbana y multiplica sus ingresos con distintos negocios fuera del escenario.

Nicki minaj cuenta con una carrera y una fortuna que la destacan en el mundo de los famosos.

Nicki Minaj logró mucho más que un lugar en la industria musical, ella se convirtió en un ícono cultural y en una de las mujeres más influyentes del entretenimiento mundial . Su historia de vida, marcada por dificultades en la infancia, la llevó a construir una trayectoria que cambió su vida para siempre.

Hoy, con más de una década siendo la indiscutida reina del rap a nivel mundial, combina el éxito de sus discos con muy buenos contratos comerciales, colaboraciones y marcas propias que aseguraron que llegue a conseguir una fortuna millonaria .

Su verdadero nombre es Onika Tanya Maraj , nació en Trinidad y Tobago, donde creció en un hogar atravesado por la violencia de su padre y las limitaciones económicas. Desde chica que soñaba con ser actriz y llegó a estudiar en la prestigiosa escuela Fiorello H. LaGuardia en Nueva York . Tras algunos papeles en teatro off-Broadway y trabajos para sobrevivir, decidió meterse de lleno al rap.

Su primer paso fue con el grupo Full Force en 2004, pero no duró mucho y decidió lanzarse como solista. A través de MySpace logró captar la atención de discográficas y en 2009 firmó con Young Money Entertainment , el sello de Lil Wayne. Desde entonces, la explosión fue total . Con mixtapes que la hicieron conocida, un debut con Pink Friday que vendió millones de copias y la consolidación con álbumes como Roman Reloaded, The Pinkprint y Queen, fue instantano su éxito.

Más allá de su música, se volvió una figura mediática ya que fue jurado de American Idol en el 2013, rompió récords en el Billboard Hot 100 y acumuló más de 100 premios internacionales, incluidos American Music Awards, BET Awards y MTV VMAs. Aunque nunca se ganó un Grammy, sus nominaciones y su presencia constante en la cultura pop refuerzan su posición como la “reina del rap”.

Patrimonio de Nicki Minaj

En 2025, la riqueza de Nicki Minaj se calcula en 150 millones de dólares, de acuerdo con Celebrity Net Worth. Su principal fuente de ingresos sigue siendo la música, con giras, ventas y streaming, pero otra buena parte de su fortuna viene de sus negocios paralelos.

Fue embajadora de Myx Moscato, lanzó fragancias propias y firmó contratos millonarios con marcas como Pepsi, Adidas, Beats by Dre y Activision. Una de sus jugadas más inteligentes fue mantener sus derechos 360 al fichar por Young Money, asegurándose ganancias no solo de su música sino también de giras, merchandising, marketing y patrocinios.