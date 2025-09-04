El joven visionario que hizo millones al crear una de las criptomonedas más famosas del mundo

Uno de los pesos pesados en el universo de las criptomonedas. Conocé la historia detrás de Ethereum y los millones de su creador.

La explosión de las criptomonedas se dio a partir de la pandemia, pero el trabajo realizado por los desarrolladores comenzó muchísimo antes. Uno de los activos más importantes del ámbito, después de Bitcoin es, sin dudas, Ethereum. Vitalik Buterin es la cara más conocida detrás de la criptomoneda que genera millones .

Además, desempeñó un papel fundamental en el espacio de las criptomonedas. La visión y los conocimientos técnicos de Buterin llevaron al éxito a Ethereum y, a su vez, le dieron forma a todo el sector de la blockchain. Trabaja en este proyecto desde 2011 y en la actualidad está entre las criptomoneda más seguras.

Por su visión e innovación ganó millones de dólares y cambió el ecosistema de las criptomonedas.

Vitalik Buterin nació en Kolomma, Russia el 31 de enero de 1994. Cuando tenía 6 años, su familia se mudó a Canadá en busca de posibilidades laborales. Desde muy chico, demostró aptitudes que lo llevaron a integrar grupos escolares de niños superdotados.

Tenía habilidades de programación, interés por la economía y una gran destreza matemática . Por otro lado, le resultaban más difíciles sus habilidades sociales, prefiriendo estar aislado. Entre 2007 y 2010 fue jugador de World of Warcraft, pero perdió el interés cuando los desarrolladores nerfearon (le quitaron habilidades) a su personaje favorito. Este motivo lo hizo darse cuenta de los defectos de los sistemas centralizados y terminó abandonándolo.

En el año 2011, casi sin querer se topó con Bitcoin. Al principio se mostró un poco escéptico por su falta de respaldo físico, pero se fue sintiendo cada vez más intrigado por su funcionamiento y potencial. Deseoso de participar, intentó adquirir Bitcoin, pero no tenía posibilidades de minarlo o comprarlo. De todas maneras recurrió a foros en línea donde empezó a escribir artículos y obtener 5 BTC por cada uno.

Así comenzó a explicar las dimensiones económicas, tecnológicas y políticas de las criptomonedas. Dejó la universidad y viajó por todo el mundo investigando las posibilidades de las altcoins (monedas alternativas) y vio que cada una de ellas tenía miles de falencias. Así decidió crear un modelo de blockchain que buscaba generalizar los protocolos existentes y comenzó a desarrollar la idea de Ethereum.

Finalmente, a principios de 2014 colaboró con un grupo de visionarios, entre los que se encontraban Gavin Wood, Anthony Di Iorio, Charles Hoskinson y Joseph Lubin, para crear Ethereum.

Un patrimonio de cientos de millones gracias a las criptomonedas

En la actualidad, se estima que Vitalik Buterin es uno de los mayores poseedores de Ethereum en todo el mundo. Se estima que, al menos, tiene unos 278,178 ETH lo que da un valor aproximado de 945 millones de dólares. No obstante, se estima que su patrimonio incluso es un poco mayor, al menos 965 millones.

Su influencia se extendió mucho más allá del sector tecnológico informático, y fue premiado por distintos organismos por sus aportes.