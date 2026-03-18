De ganar millones como la deportista universitaria mejor paga a retirarse para convertirse en actriz: la historia de Olivia Dunne

Reconocida en el ámbito deportivo, decidió dejar atrás sus contratos por imagen en la gimnasia y abocarse a una nueva vida ante las cámaras.

La reconocida atleta cambió los deportes por una nueva carrera, pese a que ya había conseguido forjar una auténtica fortuna.

Si bien es normal ver que los deportistas de élite firman contratos de millones de dólares , muy pocos consiguieron forjar una gran fortuna cuando aún están en el ámbito de la secundaria o la universidad. Sin embargo, Aun así, una particular gimnasta demostró que el carisma en redes sociales puede valer tanto como una medalla de oro.

Fue Olivia Dunne quién rompió este esquema, obligando al sistema a cambiar sus reglas. Su popularidad a tan corta edad fue tan masiva que las instituciones no tuvieron más remedio que adaptarse. Sin embargo, tras alcanzar la cima, su camino se alejó de los gimnasios para enfocarse definitivamente en el mundo del espectáculo.

Olivia Dunne comenzó a practicar gimnasia a los tres años y construyó una sólida trayectoria deportiva mucho antes de convertirse en un fenómeno viral. Durante su adolescencia alcanzó el nivel de élite y compitió en los Campeonatos Nacionales de Estados Unidos en 2017 y 2018, midiéndose directamente con figuras olímpicas. Este desempeño le valió una beca en la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) , integrándose a uno de los equipos más fuertes del país.

Dunne se hizo muy popular en su época de estudiante de secundaria y consiguió agigantar su legado en la Universidad.

Ya en el circuito universitario, demostró su nivel competitivo. En 2021 fue nombrada "All-American" por su destacada actuación en las barras asimétricas, y mantuvo un rendimiento constante que la llevó a ganar múltiples reconocimientos tanto deportivos como académicos en su liga. El punto más alto de su carrera llegó en 2024, cuando fue parte del equipo de LSU que se coronó campeón nacional de la NCAA por primera vez en la historia de la institución.

A la par de sus torneos, documentó su día a día en redes sociales, acumulando más de ocho millones de seguidores en TikTok. Esta masividad le permitió capitalizar una nueva regla aprobada en 2021, que por primera vez autorizó a los atletas universitarios a cobrar por el uso de su imagen.

Gracias a esto, cerró contratos con marcas globales como Motorola y EA Sports, facturando más de 3 millones de dólares anuales y convirtiéndose en la mujer con mayores ingresos en la historia del sistema educativo estadounidense.

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Se retiró para convertirse en actriz: la nueva faceta de la exgimnasta

Tras consagrarse campeona nacional y finalizar sus estudios universitarios, Dunne confirmó que dejaba la gimnasia de manera definitiva para enfocarse de lleno en su primera oportunidad laboral formal dentro de la industria audiovisual y el entretenimiento.

Su debut como actriz se dará en el reinicio de la clásica serie de los años noventa Baywatch. La cadena Fox compró los derechos de este proyecto liderado por la productora Fremantle, que busca relanzar la historia de los rescatistas marítimos con un elenco totalmente renovado y tramas adaptadas a la televisión actual.

Dentro de esta producción, que tiene a Lara Olsen como encargada principal y productora ejecutiva, la exgimnasta ocupará el rol de estrella invitada recurrente a lo largo de los capítulos.

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Fortuna de millones: el patrimonio de Olivia Dunne

Actualmente, el patrimonio neto de Olivia actriz está estimado en 10 millones de dólares, según distintos tipos de medios especializados. La exatleta y hoy actriz cuenta con esa fortuna gracias a los distintos contratos de publicidad que ha firmado, a cambio de mostrar marcas en sus cuentas de redes sociales.

Está en pareja con la figura del béisbol Paul Skenes, a quien conoció durante su etapa estudiantil en LSU. Si bien ambos buscaron mantener la relación en secreto, la aparición de ella con una camiseta de Skenes durante la Serie Mundial Universitaria obligó a blanquear su romance, ya que los fanáticos empezaron a presionarlos en redes sociales. Si bien viven juntos, ella adquirió un departamento en West Village, Nueva York por el cual pagó 1.9 millones de dólares.