De cuánto es la fortuna de Scooter Braun, el polémico representante de estrellas

El empresario del entretenimiento construyó un enorme imperio tras impulsar a las mayores figuras del pop y cerrar acuerdos millonarios.

Braun tiene una mente maestra para los negocios, pero su altercado con Taylor Swift arruinó su imagen.

El negocio de la música moderna no solo se trata de cantantes reconocidos. Detrás de cada artista de fama internacional, existe una red de productores , ejecutivos y representantes que toman decisiones importantes en la carrera de las celebridades y se llevan varios millones a su fortuna personal.

Entre esos nombres aparece Scooter Braun , uno de los managers más influyentes del entretenimiento en las últimas décadas. Su carrera incluye grandes éxitos comerciales , acuerdos millonarios y también enfrentamientos públicos con algunas de las estrellas más conocidas del pop.

Scooter Braun nació como Scott Samuel Braun el 18 de junio de 1981 en Nueva York. Durante su juventud se destacó en el deporte y también mostró interés por la producción audiovisual . Su primer contacto con la industria del entretenimiento llegó cuando estudiaba en la Emory University, donde organizaba fiestas para estudiantes y eventos vinculados a conciertos, a tal punto que llamaron la atención de artistas y promotores .

Gracias a esa actividad logró colaborar con el productor musical Jermaine Dupri y su sello So So Def Recordings. Ahí aprendió y experimentó en el marketing musical y promoción de artistas. Con el paso del tiempo, Braun decidió dejar la universidad para enfocarse en su carrera dentro del entretenimiento, donde no solo se enfocaba en el marketing musical, sino también en la organización de eventos de la NBA y giras internacionales de Britney Spears.

El momento que cambió su carrera se dio en 2006. Mientras navegaba por internet, Braun encontró un video de un adolescente canadiense que cantaba una versión de un tema de Ne-Yo en YouTube. Ese chico era Justin Bieber , que en ese momento tenía solo 12 años. Braun logró comunicarse con la madre del chico y la convenció de viajar a Atlanta para evaluar su potencial musical.

Justin Bieber fue el mayor descubrimiento del manager hasta el día de hoy.

Tras varias semanas de trabajo, el representante persuadió a la familia para mudarse a Estados Unidos. Después presentó al cantante a figuras importantes de la industria, entre ellas Usher y Justin Timberlake. Finalmente, Bieber firmó contrato con el sello Island Def Jam Recordings, lo que marcó el comienzo de una carrera internacional que vendió millones de discos y sencillos.

El éxito del cantante impulsó la reputación de Braun dentro del negocio musical, quien a partir de ese momento creó su compañía de management y producción, SB Projects. Durante los años siguientes, la empresa amplió su cartera de artistas e incorporó nombres conocidos como Ariana Grande, Demi Lovato, J Balvin, Carly Rae Jepsen y Tori Kelly.

Las polémicas con Taylor Swift

Uno de los episodios más comentados de su carrera surgió en 2019. Ese año la empresa de Braun, Ithaca Holdings, compró el sello discográfico Big Machine Label Group por unos 300 millones de dólares. La operación incluyó los derechos de los primeros seis discos de Taylor Swift, quien había grabado esos álbumes bajo ese sello antes de cambiar de compañía.

La cantante criticó públicamente la transacción y sostuvo que no tuvo la oportunidad de comprar sus propias grabaciones originales. También expresó fuertes cuestionamientos hacia Braun y hacia el fundador del sello, Scott Borchetta. El conflicto se extendió durante meses y generó un fuerte debate dentro de la industria musical sobre la propiedad de los catálogos de artistas.

Taylor Swift Su guerra con Taylor Swift arruinó su reputación y hasta el día de hoy sigue teniendo mala fama. Gentileza - Diario Versión Final

Ante esa situación, Swift anunció que grabaría nuevas versiones de sus discos antiguos para recuperar el control sobre su obra. El enfrentamiento incluyó declaraciones públicas, mensajes en redes sociales y reacciones de varias celebridades.

En 2020, Braun vendió el catálogo de Swift a la firma de inversión Shamrock Capital, lo que dejó ganancias millonarias para su empresa. Finalmente, en mayo de 2025 Taylor recuperó todos sus masters.

De cuánto es el patrimonio de Scooter Braun

El crecimiento empresarial de Braun no se limitó a la representación de artistas, ya que con el paso de los años también se involucró en inversiones tecnológicas. Entre sus apuestas tempranas estuvo Uber, Spotify y Pinterest, cuando todavía eran startups con valoraciones mucho menores a las actuales.

Además compró criptomonedas en sus etapas iniciales del mercado, entre ellas Bitcoin. En 2022 incluso vendió una propiedad en Texas y aceptó el pago completo en esa moneda digital.

En 2021 Braun vendió Ithaca Holdings al conglomerado surcoreano HYBE por aproximadamente 1.200 millones de dólares. Como poseía cerca del 70 % de la empresa, la operación le dejó una ganancia estimada en unos 840 millones antes de impuestos.

Con todos estos negocios, el patrimonio personal de Scooter Braun ronda los 1.000 millones de dólares, lo que lo ubica entre los ejecutivos más ricos del entretenimiento mundial.