De la televisión a los negocios: cómo Kourtney Kardashian construyó un imperio de 200 millones de dólares con Lemme

La mayor de las hermanas más famosas del mundo encontró un negocio capaz de crecer mucho más allá de su apellido en el mercado del bienestar.

Kourtney Kardashian convirtió su interés por el bienestar en un negocio.

Por mucho tiempo, Kourtney Kardashian ocupó un lugar diferente dentro del imperio empresarial de su familia. Mientras sus hermanas crecían con marcas de belleza, ropa y cosmética, ella no se mostraba muy interesada por convertir cada aspecto de su vida en un nuevo negocio.

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Pero esa realidad empezó a cambiar con una apuesta dentro del rubro del bienestar . Aunque arrancó de a poco con algunos productos, logró instalarse en grandes cadenas estadounidenses y construir una estructura comercial que ya no depende únicamente del apellido Kardashian.

Kourtney lanzó Lemme en septiembre de 2022 junto con Simon Huck y Nir Liberboim. La marca empezó con tres suplementos en formato de gomitas y una estética colorida, con productos bautizados con nombres como "Lemme Chill" y "Lemme Focus".

Lemme creció desde una pequeña línea de suplementos hasta llegar a grandes cadenas comerciales.

En sus primeros 16 meses, la compañía superó los u$s30 millones en ingresos, pero el mejor momento llegó después. Según Forbes, Lemme llegó a generar u$s13 millones solamente a través de TikTok Shop en noviembre de 2025.

Para 2026, personas familiarizadas con el desempeño de la empresa proyectaron ventas anuales superiores a u$s200 millones . Con el tiempo, el catálogo también dejó de estar limitado a unas pocas gomitas y avanzó sobre categorías como:

sueño

digestión

belleza

bienestar femenino

vitaminas y suplementos

La estrategia digital y los creadores de contenido fueron claves para ampliar el alcance de la marca. Gentileza - @lemme

Más allá de la fama: la estrategia comercial que convirtió a Lemme en un gigante

La enorme audiencia de Kourtney permitió que Lemme empezara con una ventaja muy evidente, pero la estrategia comercial buscó ir más allá de las publicaciones de su fundadora.

Por eso, uno de los pilares fue la distribución. La compañía consiguió instalar sus productos en cadenas como Target, Walmart y Ulta Beauty, además de mantener sus propios canales digitales.

A eso se le sumó una fuerte estrategia con creadores de contenido, en vez de depender exclusivamente de Kardashian, Lemme desarrolló una red de afiliados que promocionan los productos en redes sociales y reciben comisiones cuando sus seguidores compran a través de sus enlaces.

Además, TikTok Shop terminó convirtiéndose en uno de los motores del crecimiento, porque la estrategia permitió que cada creador funcionara como una nueva vidriera digital para la marca, multiplicando la cantidad de potenciales compradores sin depender de una única cuenta.

También hubo una apuesta por sostener una imagen premium, ya que Boston Consulting Group destacó que Lemme consiguió superar los u$s200 millones en ventas mientras todavía tenía un reconocimiento de marca inferior al 10% entre los consumidores estadounidenses.

La compañía invirtió desde sus primeros pasos en detalles como moldes personalizados para sus gomitas y decidió no acelerar su desembarco en todos los comercios posibles.

El valor de la empresa depende de una estructura accionaria que no es pública. Gentileza - @lemme

¿Cuánto vale realmente el imperio de suplementos de Kourtney Kardashian?

Lemme no tiene actualmente una valuación pública confirmada, ya que al ser una compañía privada, tampoco se conocen de forma abierta sus ganancias, deudas ni la distribución exacta de las acciones entre fundadores e inversores. De todas formas, el crecimiento del sector permite construir algunos escenarios.

Una referencia es Grüns, otra compañía estadounidense de suplementos en gomitas que fue adquirida por Unilever durante 2026. La empresa confirmó la operación, aunque no informó públicamente el precio, pero distintos reportes situaron la valuación en u$s1.200 millones.

Tomando las ventas proyectadas de Lemme y usando los números del sector, la estimación es que el valor potencial de la compañía sea de u$s500 millones.

De todas formas, Kardashian es una de los tres cofundadores y la compañía recibió inversiones externas, así que no puede asumirse que tiene si o si un tercio de las acciones. Por ejemplo, si tuviera el 25% de una empresa valuada en u$s500 millones, su participación tendría un valor de u$s125 millones.