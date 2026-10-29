Millones en el banco y discurso de odio: el alto costo de la nueva faceta política de Nicki Minaj

Sus recientes intervenciones junto a referentes republicanos reabrieron una discusión sobre identidad, derechos juveniles y el vínculo con parte de su público.

Nicki Minaj construyó una carrera en la que el éxito comercial, la provocación artística y una relación cercana con sus seguidores fueron piezas fundamentales. Desde sus primeros mixtapes hasta las giras multitudinarias, la rapera nacida en Trinidad y Tobago logró convertirse en una figura central del hip-hop internacional y consolidar un patrimonio millonario .

Pero su exposición pública ya no se limita a la música. Sus declaraciones sobre las infancias trans y su acercamiento a referentes del conservadurismo estadounidense abrieron un nuevo frente de controversia.

Para una artista que durante años encontró en la comunidad LGBTQ+ una parte importante de su audiencia, el cambio de tono plantea interrogantes sobre su imagen y el vínculo con sus propios fanáticos.

Durante los primeros años de su ascenso, Minaj mantuvo una relación pública de cercanía con sus seguidores homosexuales . En una entrevista en 2010, explicó que el respaldo de esa comunidad había superado sus expectativas y destacó que su paso por la escuela artística La Guardia, en Nueva York, le había permitido convivir con distintas expresiones culturales y personales.

La rapera trinitense construyó una carrera marcada por su estilo, sus negocios y una fuerte conexión con sus seguidores.

Ese vínculo también se reflejó en sus declaraciones sobre la necesidad de enfrentar los prejuicios . En una etapa del hip-hop en la que la homofobia seguía presente en buena parte de la escena , su defensa de la diversidad contribuyó a consolidar una conexión con un público que encontró en su estética, sus personajes y su música un espacio de identificación.

El escenario comenzó a cambiar de manera visible a fines de 2025. Minaj cuestionó en la red social X al gobernador de California, Gavin Newsom, por sus expresiones de apoyo a los jóvenes trans. En una publicación del 12 de diciembre, se burló de la posibilidad de que el dirigente construyera una candidatura presidencial alrededor de esa postura y vinculó su mensaje con la idea de proteger a los chicos.

La controversia creció en diciembre, cuando la cantante participó de AmericaFest, el encuentro organizado por Turning Point USA, y compartió escenario con Erika Kirk. Allí expresó opiniones sobre los roles de género y la crianza que fueron interpretadas por sectores de la comunidad LGBTQ+ como un alejamiento de su discurso anterior.

En febrero de 2026, durante una entrevista, buscó precisar su postura: dijo que no tenía problemas con las personas trans adultas, pero se manifestó en contra de las intervenciones quirúrgicas de afirmación de género en menores. Para argumentarlo, comparó esa posibilidad con permitir que una adolescente se sometiera a una cirugía estética de aumento mamario.

El impulso de Lil Wayne y la era Young Money que lo cambió todo

Para entender la dimensión de Minaj en la industria hay que volver a 2009, cuando Lil Wayne la incorporó a Young Money Entertainment, el sello que había fundado en 2005 como parte del ecosistema de Cash Money Records. La compañía también reunió a artistas como Drake y Tyga, y se convirtió en una plataforma decisiva para una nueva generación del rap estadounidense.

Antes de ese salto, Minaj había ganado atención con sus mixtapes, en los que desplegaba cambios de voz, alter egos y una forma de rapear capaz de alternar velocidad, humor y referencias a la cultura pop. Wayne reconoció ese potencial y le ofreció una estructura industrial para llegar a un público mucho más amplio.

La artista volvió a quedar en el centro de la conversación pública por sus declaraciones y sus recientes apariciones. Imagen: Dia Dipasupil/Getty Images

El lanzamiento de Pink Friday, en noviembre de 2010, marcó otro punto de inflexión. El disco instaló su nombre en el mercado global y canciones como Super Bass cruzaron las fronteras tradicionales del género para llegar a las radios pop. Su capacidad para moverse entre el rap más técnico y los estribillos pegadizos amplió su alcance comercial.

A partir de allí, el negocio dejó de depender exclusivamente de la venta de discos. Los acuerdos publicitarios, las fragancias, las colaboraciones con marcas y las participaciones empresariales sumaron nuevas fuentes de ingresos.

En 2013, Minaj se convirtió en copropietaria, directora creativa y embajadora de Myx Fusions, una marca de bebidas. En 2024 lanzó Pink Friday Nails, su línea de uñas postizas, y pasó a tener una participación accionaria en la firma británica de calzado LØCI.

El impacto de sus ganancias año a año: más de $196 millones acumulados

Tiene una trayectoria económica ascendente durante buena parte de la década de 2010. Minaj obtuvo al menos u$s196 millones antes de impuestos entre 2010 y 2023, a partir de música, conciertos, patrocinios, apariciones y otros negocios.

Se trata de una estimación de ingresos históricos, no de un registro oficial de sus cuentas bancarias. El desglose anual muestra cómo fue creciendo su capacidad de generar dinero:

2010: u$s4 millones.

u$s4 millones. 2011: u$s6,5 millones.

u$s6,5 millones. 2012: u$s15,5 millones.

u$s15,5 millones. 2013: u$s29 millones.

u$s29 millones. 2014: u$s14 millones.

u$s14 millones. 2015: u$s21 millones.

u$s21 millones. 2016: u$s20 millones.

u$s20 millones. 2017: u$s16 millones.

u$s16 millones. 2018: u$s10 millones.

u$s10 millones. 2019: u$s20 millones.

u$s20 millones. 2020, 2021, 2022 y 2023: u$s10 millones por año.

El pico estimado llegó en 2013, con u$s29 millones. El resultado refleja la combinación de su crecimiento musical, los acuerdos comerciales y su presencia en la televisión, incluida su participación como jurado de American Idol.

Los números de cada ejercicio, sin embargo, no deben interpretarse como dinero disponible después de pagar impuestos, representantes, equipos de trabajo y gastos personales.

La gira Pink Friday 2 World Tour, iniciada en marzo de 2024, llevó esa escala a otro nivel, con una recaudación bruta aproximada de u$s108,8 millones en 70 presentaciones, con unos 788.000 tickets vendidos.