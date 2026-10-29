La mora de las familias bajó en septiembre por segundo mes consecutivo, mientras crecen las refinanciaciones Por Erika Cabrera + Agregar ámbito en









La irregularidad de la deuda en las empresas subió a 3,82%, aunque la de las familias bajó 4,1% frente al mes previo. Además, la refinanciación en los hogares crece y ya alcanza los $2,9 billones.

La morosidad en las familias cedió a 12,2% en septiembre, desde el 12,8% de agosto.

La morosidad en las familias bajó por segundo mes consecutivo: pasó del 12,8% en agosto al 12,2% en septiembre, una caída de 0,6 puntos porcentuales, según el adelanto del indicador de 1816, elaborado sobre la base de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU). Con el stock total de préstamos estancado, la baja del ratio refleja una reducción de la deuda en situación irregular.

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En tanto, la mora total del sector privado no financiero fue del 7,50% en septiembre frente al 7,75% en agosto, mientras que subió la irregularidad en las empresas: pasó del 3,80% al 3,82%.

Otra buena noticia es que, a nivel agregado (familias más empresas), el porcentaje de deuda con entidades financieras con atrasos de hasta 90 días (situación 2), que no se considera irregular, volvió a bajar en septiembre hasta el 2,52% y alcanzó su nivel más bajo en más de un año.

Cabe recordar que la irregularidad agregada era de apenas el 1,5% en octubre de 2024, mientras que se ubicaba en el 2,5% en el caso de las familias y en el 0,7% en el de las empresas.

"Cuando miramos a nivel de entidad financiera, el ratio de irregularidad de familias bajó en septiembre en todas y cada una de las 12 principales entidades en materia de créditos a hogares, lo que refleja que la caída del mes fue extendida a nivel sistema", destacaron desde 1816.

Asimismo, se hizo hincapié en que las refinanciaciones volvieron a subir y representaron en septiembre el 3,9% del crédito total a las familias, mientras que en las empresas esa proporción fue del 0,9%. Según cálculos de 1816, las familias ya refinanciaron deudas por $2,9 billones. En octubre, los préstamos en pesos subieron un 0,9% en términos reales, con una performance algo mejor que la observada en los tres meses anteriores, al tomar los datos hasta el 23 de octubre. Pese a ello, sigue siendo notable lo estancado que está el crédito en moneda local desde el fin de las LEFI, a mediados del año pasado, y eso es lo que hace que la mora no baje más rápido pese a las refinanciaciones.

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