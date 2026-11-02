La millonaria colección de Carlos Sainz: el insólito auto que usa a diario y el exclusivo Ferrari que tiene en su garaje + Agregar ámbito en









El piloto español tiene ingresos enormes gracias a sus contratos deportivos, lo que lo ayudó a conseguir las piezas más limitadas.

Carlos Sainz tiene una particular afición por los autos de colección. Gentileza - Dorian Schuste

La Fórmula 1 transformó a Carlos Sainz en uno de los deportistas españoles con mayores ingresos de su generación. Su carrera pasó por algunas de las escuderías más importantes del campeonato y le permitió construir un patrimonio que actualmente está estimado en decenas de millones.

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Fuera de las pistas, parte de ese dinero terminó destinado a vehículos muy difíciles de conseguir, tanto por su precio como por su exclusividad. De todas formas, cuando se mueve por Madrid elige una opción mucho más sencilla, como en sus primeros años como conductor.

El piloto español construyó una fortuna a partir de contratos, premios y acuerdos comerciales. Gentileza - Adam Hay Cómo llegó Carlos Sainz a conseguir un patrimonio millonario en la Fórmula 1 Carlos Sainz debutó en la Fórmula 1 con Toro Rosso en 2015, después de pasar por el programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Su carrera siguió en Renault, McLaren y Ferrari, antes de incorporarse a Williams en 2025.

Cuando llegó a Ferrari para la temporada 2021, su contrato rondaba los u$s8 millones anuales. La renovación posterior aumentó su salario base a u$s10 millones por temporada, además de que los premios por rendimiento podían aumentar esa cifra.

Forbes calculó que durante 2024 obtuvo unos u$s19 millones dentro de la pista, repartidos entre un salario de u$s10 millones y aproximadamente u$s9 millones en bonificaciones por resultados. Ese año terminó quinto en el Mundial y consiguió victorias en Australia y México. Su patrimonio se encuentra actualmente en unos u$s50 millones y parte de ese capital también aparece en su afición por los autos.

Williams aseguró su continuidad con un nuevo vínculo plurianual. Gentileza - Jayce Illman Cuánto cobra por temporada en Williams Sainz firmó un nuevo contrato plurianual para continuar con la escudería más allá de su acuerdo original, pero el equipo no reveló las condiciones económicas. Según algunas fuentes, su salario es de 30 millones de euros anuales. Forbes estimó que en 2025 recibió: u$s10 millones de salario base

u$s3 millones en bonificaciones

u$s13 millones totales por rendimiento dentro de la Fórmula 1 Su rendimiento durante su primera temporada con Williams también fortaleció su posición dentro del equipo, Sainz consiguió podios en Azerbaiyán y Qatar y ayudó a la escudería a obtener su mejor resultado en el Campeonato de Constructores en varios años. Su garaje reúne deportivos exclusivos. Gentileza - Adam Hay El contraste en su garaje: de joyas de millones de euros al modesto auto de su juventud La relación de Sainz con Ferrari siguió después de abandonar la escudería italiana, ya que uno de los modelos más destacados de su colección es el Ferrari 812 Competizione, un deportivo de producción limitada que el propio piloto definió como uno de los autos que más le impresionaron por su diseño. También incorporó un Ferrari Daytona SP3, otro de los modelos más exclusivos de la marca. Entre los vehículos de su colección aparecen además: Ferrari 812 Competizione

Ferrari Daytona SP3

Ferrari Purosangue

Ferrari SF90 XX Spider

McLaren 720S

Renault Mégane RS

Volkswagen Golf GTI Mk6 El Volkswagen Golf GTI fue un regalo de sus padres cuando cumplió 18 años y todavía lo conserva. Sainz aseguró que sigue siendo el vehículo que usa cuando está en Madrid, ya que prefiere manejarlo porque no le gusta llamar la atención circulando por la ciudad con alguno de sus Ferrari.