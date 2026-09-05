Compró un negocio en quiebra y hoy factura u$s1.8 millones al año: la fórmula de Dave Menz

Empezó con un local deteriorado y terminó construyendo una empresa de cuatro sucursales que funciona sin que el tenga que estar presente.

Hay negocios que no se ven atractivos a primera vista, pero pueden esconder una oportunidad millonaria . Eso fue lo que descubrió Dave Menz cuando decidió apostar por una lavandería deteriorada mientras todavía mantenía su trabajo de tiempo completo en una empresa telefónica.

Con los años, aquel primer local se convirtió en una compañía con cuatro sucursales, 250 máquinas y 40 empleados . Sus tiendas llegaron a facturar u$s1,8 millones en un año y el crecimiento no paró al punto que, para 2026, Menz aseguró que los ingresos ya apuntaban a unos u$s2,38 millones.

Todo empezó en 2010, cuando Menz compró una lavandería en mal estado, ubicada a pocos kilómetros de su casa, en el este de Cincinnati, Estados Unidos. Pagó u$s85.000 y mantuvo inicialmente su empleo para sostenerse mientras intentaba recuperar el negocio.

El negocio creció a partir de la mejora de sus servicios y procesos.

Aunque el establecimiento tenía problemas y necesitaba mejoras, contaba con máquinas, conexiones e infraestructura instalada. Según lo que explicó el propio empresario, construir todo eso desde cero habría requerido una inversión de u$s400.000 , por lo que aprovechó la oportunidad en el momento perfecto.

Después de conseguir que el primer local fuera rentable, buscó nuevas oportunidades con una segunda lavandería, luego una tercera y finalmente llegó a cuatro sucursales. Ahí fue cuando dejó su trabajo para dedicarse por completo al proyecto.

Menz también descubrió los mejores negocios del sector no aparecen publicados en páginas de compraventa. Tres de sus cuatro locales los encontró gracias al contacto con distribuidores de máquinas, quienes conocían establecimientos con bajo rendimiento cuyos propietarios podían estar interesados en vender.

Antes de avanzar con cada operación, revisaba los números y calculaba cuánto margen podía mejorar. Sus tres lavanderías más pequeñas generan u$s300.000 anuales, con márgenes del 30%. El resultado fue una empresa que alcanzó los u$s1,8 millones de facturación anual y que después continuó creciendo. Para 2026, Menz ubicó los ingresos de sus locales en u$s2,38 millones.

La estrategia se apoyó en aprovechar mejor la infraestructura existente. Gentileza - laundromatmillionaire.com

Cómo logró que la lavandería se convierta en un éxito

La fórmula no consistió simplemente en comprar más máquinas y abrir nuevos locales. Menz buscó que cada sucursal generara ingresos durante la mayor cantidad de horas posible. Además del autoservicio, incorporó lavado, secado, doblado, retiro y entrega a domicilio. Así consiguió usar la misma infraestructura para atender distintos tipos de clientes sin tener que multiplicar sus costos al mismo ritmo.

Una lavadora de gran capacidad, por ejemplo, puede generar u$s250 por día si mantiene un uso elevado. Eso equivale a más de u$s90.000 anuales para una máquina cuyo precio es de u$s16.000. Otro cambio importante fue frenar la expansión para mejorar primero lo que ya tenía.

Menz documentó los procedimientos de cada tarea y armó un equipo capaz de resolver la operación diaria sin necesitarlo permanentemente. Según aseguró, hoy dedica dos horas por semana a sus lavanderías. El resto depende de los sistemas y del personal que desarrolló durante estos años.

También abrió una nueva fuente de ingresos a partir de su propia experiencia, ya que actualmente ofrece capacitaciones para otros propietarios de lavanderías a través de una membresía paga que incluye Dave AI, una herramienta de Inteligencia Artificial creada para responder consultas sobre el negocio durante todo el día. Para Menz, el modelo puede aplicarse en otras actividades como lavaderos de autos, depósitos de auto almacenamiento o máquinas expendedoras.