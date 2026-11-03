Cambios en el top 10 de fortunas mundiales: quiénes ganaron miles de millones en un día + Agregar ámbito en









Forbes registró movimientos patrimoniales entre grandes empresarios tecnológicos, tras una jornada bursátil llena de subas y bajas.

El ranking de las mayores fortunas del mundo volvió a moverse tras una jornada intensa en los mercados. Gentileza - Frederik J. Brown

Las mayores riquezas del planeta pueden cambiar de un momento para el otro cuando las acciones de las compañías que las sostienen suben o bajan en los mercados.

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Recientemente, Forbes mostró esa volatilidad con varios empresarios sumando cifras extraordinarias en muy pocas horas y otros que empezaron a retroceder por el comportamiento de sus inversiones principales.

Los gigantes tecnológicos siguen concentrando los patrimonios más altos del planeta. Gentileza - Mark Schiefelbein El listado completo de los 10 hombres más ricos y como cambiaron sus fortunas Elon Musk volvió a ocupar el primer puesto del listado, con un patrimonio estimado en u$s942.400 millones. Durante esa jornada, su riqueza avanzó 1,6%, lo que representó una suba de aproximadamente u$s14.900 millones. La lista completa quedó así:

Elon Musk: u$s942.400 millones, con una suba de 1,6% y una ganancia de u$s14.900 millones

Jeff Bezos: u$s372.600 millones, con una suba de 1% y una ganancia de u$s3.500 millones

Larry Page: u$s263.700 millones, con una suba de 1% y una ganancia de u$s2.500 millones

Michael Dell: u$s254.000 millones, con una suba de 5,2% y una ganancia de u$s12.400 millones

Sergey Brin: u$s242.700 millones, con una suba de 1% y una ganancia de u$s2.300 millones

Mark Zuckerberg: u$s213.100 millones, con una caída de 1,6% y una pérdida de u$s3.500 millones

Jensen Huang: u$s188.800 millones, con una suba de 0,9% y una ganancia de u$s1.700 millones más

Larry Ellison: u$s171.800 millones, con una suba de 3,2% y una ganancia de u$s5.400 millones

Steve Ballmer: u$s164.100 millones, con una baja de 0,2% y unos u$s321 millones menos

Warren Buffett: u$s153.400 millones, con una baja de 1,4% y unos u$s2.200 millones menos El movimiento más fuerte en términos porcentuales dentro del grupo fue el de Michael Dell, cuya riqueza avanzó 5,2%. En valores absolutos, Musk encabezó las ganancias, seguido por Dell y Larry Ellison. Gran parte de estas riquezas depende del valor de acciones, participaciones empresariales y otros activos que pueden subir o bajar diariamente.

La inteligencia artificial impulsa una nueva generación de multimillonarios autodidactas. Pexels Los nuevos multimillonarios autodidactas impulsados por la tecnología y la IA El crecimiento de la tecnología también está modificando a quiénes ingresan al club de las mayores riquezas. La lista anual de Forbes de 2025 incorporó 288 nuevos multimillonarios de 33 países y territorios, con una riqueza conjunta estimada en u$s680.000 millones.

De ese grupo, 196 construyeron su patrimonio sin arrancar de una herencia, equivalente al 68% de los nuevos nombres. La tecnología fue el sector que más incorporaciones generó, con 46 nuevos multimillonarios. Entre los casos destacados está Hao Tang, cuya inversión en AppLovin lo llevó a una riqueza estimada entonces en u$s4.300 millones. También figura Ben Lamm, fundador de Colossal Biosciences, con un patrimonio calculado en u$s3.700 millones. La inteligencia artificial abrió otra vía para crear nuevas fortunas, ya que Dario Amodei y los otros seis cofundadores de Anthropic ingresaron al listado después de que la compañía alcanzara una valoración de u$s61.500 millones durante 2025. Otro nombre que sale del grupo ce creció con la IA es Alexandr Wang, cofundador de Scale AI, quien alcanzó una fortuna superior a u$s1.000 millones antes de cumplir 30 años. Fuera del sector tecnológico, el mayor nuevo multimillonario autodidacta de aquel relevamiento fue el saudí Sulaiman Al Habib, fundador de una red privada de hospitales y dueño de una riqueza estimada en u$s10.900 millones.