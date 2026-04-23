De cuánto es la fortuna de Bruce Willis y cuáles son las últimas noticias de su salud

Más allá de su legado cinematográfico, conocé el millonario patrimonio del actor, que se encuentra en un delicado estado de salud.

Bruce Willis es uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, reconocido mundialmente por su papel como John McClane en la saga Duro de Matar . A lo largo de su carrera, se consolidó como una de las grandes estrellas del cine de acción, aunque también brilló en películas dramáticas y de culto. De esta forma, consiguió un patrimonio de millones .

Su carisma y versatilidad lo llevaron a protagonizar éxitos como Pulp Fiction, El sexto sentido y Armageddon, convirtiéndose en uno de los actores mejor pagos durante varias décadas. Su estilo irónico y su presencia en pantalla lo transformaron en un ícono del cine de los años 80, 90 y 2000. Tras una extensa carrera, el actor se alejó de la actuación debido a un delicado cuadro médico que generó preocupación entre sus seguidores en todo el mundo.

Si bien está relacionado a las películas de acción, protagonizó producciones de todo tipo de géneros.

Bruce Willis nació en Alemania en 1955, aunque creció en Estados Unidos, donde comenzó a desarrollar su interés por la actuación desde joven. Antes de alcanzar la fama, tuvo distintos trabajos, incluyendo roles como barman y chofer , mientras intentaba abrirse camino en el mundo artístico.

Su formación actoral incluyó estudios en la universidad, aunque decidió abandonar para dedicarse de lleno a su carrera. Durante sus primeros años en Nueva York, enfrentó múltiples rechazos hasta conseguir pequeños papeles en televisión y cine.

El gran salto llegó en la década del 80 con la serie Moonlighting, donde interpretó a David Addison. Ese papel lo convirtió en una estrella internacional y le valió premios importantes, marcando el inicio de una carrera en ascenso.

Bruce Willis Tiene un patrimonio de millones de dólares aunque en la actualidad se retiró del cine. Imagen: Charles Sykes/Invision/AP

La explosión de su carrera y los millones facturados

Tras su éxito en televisión, Willis dio el salto al cine con Duro de Matar en 1988, una película que no solo fue un éxito rotundo, sino que también lo posicionó como uno de los actores más cotizados de Hollywood. Por esa saga llegó a ganar decenas de millones de dólares a lo largo de sus distintas entregas.

A partir de entonces, su carrera estuvo marcada por grandes éxitos comerciales. Participó en producciones que recaudaron cientos de millones de dólares en todo el mundo y logró negociar contratos cada vez más altos, con salarios de ocho cifras por película.

Uno de los hitos más destacados fue su participación en El sexto sentido, donde gracias a un acuerdo sobre las ganancias terminó embolsando alrededor de 100 millones de dólares, uno de los pagos más altos en la historia del cine para un solo actor.

Su delicado estado de salud: cómo se encuentra

En 2022, la familia de Bruce Willis confirmó que el actor se retiraba de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicación. Esta noticia generó una fuerte conmoción en la industria y entre sus fanáticos.

Tiempo después, su condición fue actualizada y se informó que padece demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que impacta el comportamiento, el lenguaje y las funciones cognitivas.

Bruce Willis Su papel más recordado, por lo menos en nuestro país, fue la protagonización de "Duro de Matar". Imagen: Angela Weiss/Getty Images

Según los últimos reportes, su estado es delicado y ha ido avanzando con el tiempo, afectando su capacidad de hablar y desenvolverse con normalidad. A pesar de esto, su familia se mantiene acompañándolo de cerca y compartiendo algunas actualizaciones sobre su evolución.

El presente del actor está marcado por este cuadro complejo, que lo alejó definitivamente del cine. Sin embargo, su legado artístico continúa vigente y sigue siendo recordado como una de las grandes figuras de Hollywood.

El patrimonio de Bruce Willis

La fortuna de Bruce Willis en 2026 se estima en alrededor de 250 millones de dólares, acumulados a lo largo de décadas de trabajo en cine, televisión y acuerdos comerciales.

Este patrimonio lo posiciona entre los actores más ricos de su generación, reflejando el enorme éxito que tuvo durante su carrera y los millonarios contratos que logró firmar en la industria del entretenimiento.